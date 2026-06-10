Обсуждены перспективы сотрудничества Туркменистана с Таджикистаном в рамках ЮНЕСКО

9 июня 2026 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Туркменистане Вафо Ниятбекзода. Также во встрече приняла участие ответственный секретарь Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Ч.Рустемова.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Было отмечено, что Туркменистан и Республика Таджикистан являются активными участниками международного сотрудничества в области сохранения и популяризации нематериального культурного наследия. Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках профильных механизмов ЮНЕСКО.

Состоялся обмен мнениями о возможностях взаимной поддержки в рамках Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.

По итогам встречи стороны подтвердили приверженность в дальнейшем развитии туркмено-таджикского сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, включая ЮНЕСКО. /// nCa, 10 июня 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)