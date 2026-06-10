Корея и Туркменистан укрепляют связи в текстильной сфере за счет инноваций

9 июня 2026 года ведущие официальные лица и отраслевые эксперты собрались на «Корейско-туркменский технический семинар по сотрудничеству в текстильной промышленности 2026 года». Мероприятие было направлено на объединение богатых природных ресурсов Туркменистана с передовым технологическим потенциалом Южной Кореи.

Семинар, организованный Министерством текстильной промышленности Туркменистана совместно с Посольством Республики Корея, подчеркнул растущее экономическое партнерство в знаковый для обеих стран год.

Новая эра дипломатической и экономической синергии

Семинар открылся приветственным словом Посла Республики Корея Ли Вон Чжэ, который отметил, что данное мероприятие совпадает с 35-й годовщиной независимости Туркменистана.

Посол Ли подчеркнул, что двусторонние отношения выходят на новый уровень. Ярким подтверждением этому служит предстоящий в сентябре визит Президента Сердара Бердымухамедова в Сеул для участия в первом саммите «Республика Корея — Центральная Азия». Этот дипломатический импульс находит отражение в успешных промышленных проектах, таких как комплекс по производству минеральных удобрений в Туркменабате и ввод в эксплуатацию грузового судна «Gadamly» в начале этого года.

Текстильный сектор является ключевым направлением этого сотрудничества с 2009 года, а в рамках проекта «TASK» (Консультации по технологиям и решениям из Кореи) с 2023 года активно предоставляется техническая поддержка. Посол Ли выразил надежду, что интеграция хлопковых ресурсов Туркменистана с корейским опытом внесет вклад в «возрождение Великого Шелкового пути».

Потенциал «K–Textile» и глобальные инвестиции

Центральное место на семинаре занял доклад о современном состоянии корейской текстильной и модной индустрии, представленный доктором Хи Чхоль Чха из Корейского института промышленных технологий (KITECH).

По данным доктора Чха, по состоянию на 2025 год объем инвестиций в корейскую текстильную промышленность составил 12,9 миллиарда долларов США, охватив 6 249 новых компаний.

Хотя Вьетнам остается крупнейшим инвестиционным партнером Кореи, сама Корея поддерживает надежную внутреннюю экосистему текстильных кластеров и государственных научно-исследовательских институтов, таких как KITECH, для сохранения конкурентоспособности.

Кроме того, Корейская ассоциация текстильной торговли (KTTA), которая в настоящее время насчитывает около 350 компаний-членов, продолжает оказывать важную поддержку в области НИОКР и международной торговли. Отрасль также готовится к выставке Seoul Premium Textile (SPT), запланированной на 25–26 июня 2026 года. Она служит глобальной бизнес-платформой для материалов премиум-класса, получивших признание на элитных международных выставках, таких как Première Vision.

Технические рубежи: функциональные ткани и мода на базе ИИ

Семинар углубился в техническую специфику в ходе презентации генерального директора компании «SL TECH» Нам Сын Иля, посвященной функциональным тканям и глобальному сорсингу. Г-н Нам подробно описал цепочку создания стоимости в текстильной промышленности и важнейшую роль функциональной обработки — такой как защита от ультрафиолета, быстрое высыхание, антибактериальный и охлаждающий эффекты — в создании продукции с высокой добавленной стоимостью. Он объяснил, что успешная стратегия глобального сорсинга (подбора поставщиков) должна балансировать между качеством, производственными затратами и скоростью поставок, часто используя «треугольные» системы сорсинга для минимизации рисков.

Наиболее футуристичным стало выступление Пак Кын Хэ из института KITECH, посвященное применению искусственного интеллекта (ИИ) в дизайне одежды.

В настоящее время ИИ используется для интеграции дизайна, создания контента и маркетинга в единую творческую систему. Специалисты KITECH продемонстрировали, как ИИ можно использовать для разработки коллекций в этническом стиле, сочетающих в себе туркменские орнаменты с тенденциями корейского рынка 2027 года. Эти образы ориентированы на молодых потребителей и выполнены в таких стилях, как «Gorp-quette» (смесь туристической практичности и романтичной женственности).

Взгляд в будущее

Семинар завершился сессией интервью по вопросам технической поддержки и подтверждением приверженности дальнейшему обмену опытом. Путем обмена передовыми технологиями и содействия прямым контактам между текстильными предприятиями обе страны стремятся вывести свое сотрудничество на новый стратегический уровень, гарантируя, что текстильная промышленность останется важнейшей опорой их экономического будущего наряду с энергетическим сектором.

Несколько фотографий с мероприятия:

/// nCa, 10 июня 2026 г.