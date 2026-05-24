В Белом доме состоялась церемония вручения верительных грамот посла Туркменистана

21 мая 2026 г. в Вашингтоне прошла официальная встреча, в ходе которой посол Туркменистана Эсен Айдогдыев вручил свои верительные грамоты Президенту США Дональду Трампу.

В рамках состоявшейся церемонии дипломат и хозяин Белого Дома обменялись теплыми приветствиями и наилучшими пожеланиями от имени высшего руководства Туркменистана и Соединенных Штатов. Встреча прошла в конструктивной и дружественной атмосфере.

Стороны особо подчеркнули значимость туркмено-американских отношений, история которых насчитывает уже более 34 лет стабильного и многовекторного диалога.

В ходе беседы Айдогдыев и Трамп подтвердили обоюдную заинтересованность США и Туркменистана в дальнейшем углублении двустороннего партнерства в ключевых сферах, представляющих взаимный интерес.

Эсен Айдогдыев, ранее занимавший пост Посла Туркменистана в России, был назначен главой туркменской дипмиссии в США, в начале марта 2026 г. ///nCa, 24 мая 2026 г.