Термезский диалог: новая региональная архитектура взаимосвязанности Центральной и Южной Азии

Садуллаев Кудрат, главный научный сотрудник Академии государственной политики и управления при Президенте Республики Узбекистан, доктор юридических наук

Современная система международных отношений развивается в условиях глубокой трансформации, усиления геополитической конкуренции, нарушения традиционных транспортно-логистических цепочек, роста климатических рисков, а также обострения вопросов продовольственной и энергетической безопасности. В этих условиях особое значение приобретают доверие, политический диалог и практическое сотрудничество между государствами. Для Центральной и Южной Азии — регионов, исторически связанных торговыми путями, культурными обменами и цивилизационными контактами, — повестка взаимосвязанности имеет не только экономическое, но и стратегическое, политическое и гуманитарное значение.

Инициатива по укреплению взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией, выдвинутая Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, стала своевременным ответом на современные вызовы и объективную потребность двух регионов в более тесном взаимодействии. Ее концептуальная основа заключается в том, что безопасность не может обеспечиваться исключительно политическими или военно-стратегическими инструментами. Она формируется также через экономическое развитие, транспортные коридоры, расширение торговли, образовательные программы, культурный обмен и развитие человеческого капитала. Следовательно, развитие выступает не следствием безопасности, а одним из ее ключевых условий.

Данный подход получил институциональное оформление в июле 2021 года, когда в Ташкенте по инициативе Президента Шавката Мирзиёева была проведена международная конференция высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». Это мероприятие стало важной политико-экспертной площадкой, заложившей основу для системного продвижения межрегионального сотрудничества. Международное признание данной инициативы нашло отражение в принятии в 2022 году Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «Укрепление взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией». Документ, инициированный Узбекистаном и поддержанный более чем 40 государствами, подтвердил, что продвигаемая Ташкентом повестка имеет значение не только для двух регионов, но и для более широкой международной системы сотрудничества.

Термезский диалог является практическим продолжением этого дипломатического и интеллектуального процесса. Запущенный в мае 2025 года, он сформировался как постоянная платформа, направленная на создание устойчивой, системной и ориентированной на результат среды взаимодействия между Центральной и Южной Азией. Первое заседание Диалога вызвало значительный интерес международного экспертного сообщества благодаря широкому составу участников, многостороннему формату и прикладному характеру обсуждений. Дополнительным свидетельством растущего международного внимания стало проведение в декабре 2025 года отдельной сессии, посвященной Термезскому диалогу, в рамках Дохийского форума.

Второе заседание Термезского диалога, проведение которого запланировано на 4–6 июня 2026 года в Ташкенте, Термезе и Самарканде, открывает новый этап развития данной платформы. Его особенность заключается в переходе от общих концептуальных обсуждений к определению конкретных приоритетов и практических механизмов сотрудничества. Речь идет не только об обмене мнениями, но и о выработке согласованных подходов в сферах политического диалога, экономической взаимосвязанности, транспорта и логистики, климатической адаптации, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.

Важная особенность Термезского диалога состоит в том, что он отражает проактивный, прагматичный и открытый внешнеполитический курс Узбекистана. Республика позиционирует себя не как участник блокового противостояния, а как надежная площадка для взаимодействия различных регионов, рынков и цивилизационных пространств. В этом смысле Термезский диалог органично дополняет такие инициативы, как Ферганский форум мира, Самаркандский климатический форум, Самаркандская инициатива солидарности, а также предложения Узбекистана в рамках ШОС по укреплению добрососедства, доверия и трансграничного партнерства.

Одним из центральных направлений взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией выступает транспортно-логистическое сотрудничество. Государства Центральной Азии не имеют прямого выхода к морю, что создает объективные ограничения для доступа к мировым рынкам. В связи с этим диверсификация транспортных маршрутов, сокращение логистических издержек и расширение экспортных возможностей имеют принципиальное значение для долгосрочного экономического развития региона. По имеющимся оценкам, уровень транспортной связанности государств Центральной Азии с внешними рынками составляет около 60 процентов, тогда как в странах Европейского союза и АСЕАН данный показатель превышает 95 процентов. При этом транспортные расходы в регионе в отдельных случаях могут достигать до 50 процентов конечной стоимости товаров, что в несколько раз выше среднемирового уровня.

В данном контексте стратегическое значение приобретает Трансафганский коридор. Он способен обеспечить странам Центральной Азии кратчайший выход к портам Индийского океана, а также связать Южную Азию с рынками Центральной Азии, России, Китая и Европы. Данный проект не сводится только к строительству железной дороги или развитию транспортной инфраструктуры. Он представляет собой инструмент региональной экономической интеграции, вовлечения Афганистана в процессы мирного развития и формирования новой торговой архитектуры Евразии. Через такие проекты Узбекистан стремится трансформировать географическую замкнутость региона в логистическое преимущество.

Особое место в этой архитектуре занимает Афганистан, который объективно выступает сухопутным мостом между Центральной и Южной Азией. Политика Узбекистана в отношении этой страны носит последовательный и практический характер. С 2021 года Узбекистан направил в Афганистан 15 гуманитарных конвоев общим объемом свыше 13 тысяч тонн. Наряду с этим развивается торгово-экономическое сотрудничество: в 2025 году объем товарооборота между Узбекистаном и Афганистаном достиг 1,7 млрд долларов США, что на 55 процентов выше показателя предыдущего года. Эти данные свидетельствуют о том, что Узбекистан рассматривает Афганистан не как изолированное пространство рисков, а как важного участника регионального развития и стабильности.

Выбор Термеза в качестве одного из ключевых центров данной инициативы имеет глубокий исторический и символический смысл. На протяжении веков этот город был точкой пересечения торговых маршрутов, культурных традиций, научных школ и религиозных течений Центральной и Южной Азии. Термез играл значимую роль в истории Бактрии, Кушанского царства, Великого шелкового пути и более широкого цивилизационного обмена. В современных условиях он вновь утверждается как южные ворота Узбекистана и важный центр практического взаимодействия с Афганистаном и странами Южной Азии.

Показательным примером такой трансформации является Международный торговый центр «Термез», открытый 29 августа 2024 года. Центр площадью 36 гектаров расположен всего в 500 метрах от границы с Афганистаном. На его территории введен 15-дневный безвизовый режим, функционируют более 3000 магазинов, таможенная и банковская инфраструктура, центры государственных услуг и экспортно-ориентированные площадки. Годовой экспортный потенциал продукции, представленной в торговой зоне, оценивается в 1,2 млрд долларов США. Здесь трудоустроены более 1000 местных жителей и около 140 граждан Афганистана. Данный пример показывает, что взаимосвязанность является не абстрактной политической формулой, а практическим механизмом, связанным с рабочими местами, экспортом, услугами и повышением качества жизни людей.

Еще одним важным элементом является Международный транспортно-логистический хаб «Термез Карго Центр», действующий с 2016 года. Благодаря своему расположению вблизи Афганистана, Таджикистана и Туркменистана он выполняет значимую функцию в региональной логистике. С 2021 года данный хаб используется Всемирной продовольственной программой ООН и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев для доставки гуманитарных грузов в Афганистан. Таким образом, Термез становится не только торгово-логистическим узлом, но и важной опорной точкой гуманитарной дипломатии.

Отдельного внимания заслуживает Образовательный центр для афганских граждан, созданный в Термезе в 2018 году. Он осуществляет подготовку афганской молодежи по 17 направлениям высшего и 16 направлениям среднего специального и профессионального образования. За период деятельности центра обучение прошли более 800 граждан Афганистана, в том числе 200 девушек и женщин. Этот пример демонстрирует, что устойчивость Афганистана и всего региона зависит не только от политических договоренностей, но и от инвестиций в образование, профессиональную подготовку и формирование социально активного поколения.

Значимое место в повестке Термезского диалога занимает климатическая и экологическая устойчивость. Центральная и Южная Азия относятся к регионам, наиболее уязвимым перед последствиями изменения климата. Дефицит воды, опустынивание, деградация почв, загрязнение атмосферы, таяние ледников и природные бедствия имеют трансграничный характер и требуют совместных решений. Поэтому адаптация к изменению климата, рациональное использование водных ресурсов, развитие систем раннего предупреждения и обмен цифровыми гидрологическими данными должны рассматриваться как неотъемлемые элементы межрегионального сотрудничества.

Узбекистан в этом направлении занимает активную позицию. Самаркандский климатический форум, региональные климатические саммиты, продвижение «зеленой» повестки, разработка региональной стратегии адаптации к изменению климата и программ охраны окружающей среды являются важными шагами на пути к формированию коллективной экологической ответственности. Эти инициативы показывают, что Центральная Азия постепенно переходит от реагирования на экологические вызовы к выработке собственных решений и предложений для более широкого межрегионального взаимодействия.

Культурно-гуманитарное сотрудничество образует наиболее устойчивую основу взаимосвязанности. Народы Центральной и Южной Азии на протяжении веков были связаны общей историей, торговыми путями, научными традициями, культурой и духовным наследием. Сегодня дополнительный потенциал для сотрудничества создает демографический фактор: более 60 процентов населения двух регионов составляют люди моложе 30 лет. Это открывает широкие возможности для развития образования, науки, академических обменов, инноваций и человеческого капитала.

С этой точки зрения Термезский диалог не должен восприниматься исключительно как встреча дипломатов и экспертов. Он может стать платформой, открывающей новые перспективы для молодежи, ученых, предпринимателей, образовательных учреждений, представителей культуры и гражданского общества. Экономические проекты требуют доверия, а доверие формируется через человеческие контакты, культурное сближение и взаимное понимание между народами.

Планируемое посещение Самарканда также имеет глубокое символическое значение. На протяжении веков Самарканд был центром науки, торговли и дипломатии, связывавшим Восток и Запад, Центральную и Южную Азию, Ближний Восток и Европу. Понятие «Самаркандский дух» отражает открытость, толерантность, диалог и стремление к совместному развитию. В современной дипломатии Президента Шавката Мирзиёева Самарканд вновь приобретает значение площадки, соединяющей историческое наследие Узбекистана с актуальными международными инициативами.

Таким образом, Термезский диалог представляет собой не разовое международное мероприятие, а стратегическую платформу, отражающую новое внешнеполитическое мышление Узбекистана, его региональную ответственность и инициативность на международной арене. В его основе лежат взаимосвязанные принципы: доверие через диалог, сотрудничество через взаимопонимание и устойчивое развитие через совместные действия.

Рост международного интереса к данной платформе подтверждает актуальность продвигаемой Узбекистаном повестки. Принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, поддержка более чем 40 государств, участие международных организаций, экспертных центров и региональных партнеров свидетельствуют о том, что инициатива Узбекистана получает широкое признание. Через Термезский диалог формируется новый мост доверия между Центральной и Южной Азией, который укрепляется торговыми маршрутами, транспортными коридорами, образовательными программами, культурными связями и гуманитарными проектами.

Следовательно, Термезский диалог следует рассматривать как формирующуюся архитектуру межрегионального сотрудничества. Он способствует восприятию Центральной и Южной Азии не просто как соседних географических пространств, а как взаимосвязанного макрорегиона, объединенного общими интересами, общей безопасностью и общим будущим. В этом процессе Узбекистан выступает инициатором, организатором и надежным связующим звеном между двумя регионами. ///nCa, 24 мая 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)