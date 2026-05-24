Национальный Лидер Туркменистана подарил Раису Татарстана еще двух щенков алабая

Раису Татарстана Рустаму Минниханову передали двух щенков алабая – подарок от Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

Напомним, что неделю назад Аркадаг посетил Казань для участия в KazanForum. В рамках визита ему показали как вырос Акдус – щенок алабая, которого он подарил Рустаму Минниханову в 2021 году. Вдохновившись успехами Акдуса на различных соревнованиях, Национальный Лидер туркменского народа принял решение направить в Татарстан еще двух алабаев.

Щенки родились в марте. Мальчика зовут Алабай, а девочку Аладжа. Сертификат на собак Рустаму Минниханову передал вице-президент Международной ассоциации «Туркменские алабаи» Батыр Реджепов.

Раис Татарстана передал слова благодарности Гурбангулы Бердымухамедову.

Встречали алабаев также воспитанники казанского клуба «Юный кинолог». В ходе беседы тренер Федерации спортивно-прикладного собаководства, кинолог Мария Хайруллина рассказала детям про особенность алабаев. «Это замечательная порода. Они величественные, красивые и умные. Очень преданы своей семье, терпеливы к детям. Алабаи – уникальные сторожа, при этом отличаются спокойным размеренным темпераментом», – сказала она.

Туркменский алабай – национальный символ гордости и достояние Туркменистана. Эта порода считается одной из древнейших в мире. Историкам порода известна более 4 тыс. лет. ///nCa, 24 мая 2026 г.