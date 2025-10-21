В Ашхабаде пройдет 30-я Международная конференция и выставка OGT 2025: ключевое событие энергетической отрасли региона

С 22 по 24 октября 2025 года в Торгово-промышленной палате Туркменистана в Ашхабаде состоится 30-я Международная конференция и выставка «Нефть и Газ Туркменистана – OGT 2025», одно из крупнейших и наиболее значимых событий энергетической отрасли региона. Организаторами форума выступают Государственные Концерны «Туркменгаз» и «Туркменнебит», Государственная корпорация «Туркменгеология» при поддержке Turkmen Energy Forum.

В этом году конференция проходит под девизом: «Формируя будущее глобальной энергетики в Международный год мира и доверия – инновации, энергетический переход и стратегическое сотрудничество». Мероприятие объединит руководителей национальных и международных нефтегазовых компаний, представителей государственных структур, международных организаций и ведущих экспертов для обсуждения ключевых вызовов и перспектив мировой энергетики.

Официальное открытие конференции состоится 22 октября. В пленарной сессии примут участие высокопоставленные представители правительства и лидеры мировой энергетики, включая Саида Мохаммеда Аль Тайера ENOC & Dragon Oil, Журабека Мирзамахмудова Министр энергетики Узбекистана, Орхана Зейналова Зам. министра энергетики Азербайджана, Ровшана Наджафа Президент SOCAR и других международных экспертов и руководителей компаний.

Темы конференции включают энергетический переход, инновационные технологии, международное сотрудничество, развитие газохимического и перерабатывающего секторов, а также достижение целей устойчивого развития и снижение выбросов метана.

Параллельно пройдет выставка OGT EXPO 2025, крупнейшая энергетическая выставка Туркменистана, на которой более 100 компаний из 70 стран представят новейшие технологии и оборудование.

Выставка открыта для всех желающих. Основной день открытия – среда, 22 октября, с 12:00 до 18:00, далее – четверг, 23 октября, с 10:00 до 16:00, и пятница, 24 октября, с 10:00 до 13:00. Добраться до выставки можно автобусами № 35, 54, 56, 57, 58, 103 и 121.

Для организаторов и экспонентов будут курсировать трансферные автобусы от парковки Нефтегазового комплекса до Торгово-промышленной палаты Туркменистана. Расписание шатлов доступно на официальном сайте конференции.

Подробная информация о программе и участниках доступна на сайте: www.ogt–turkmenistan.com.