Туркменистан отпраздновал 34-ю годовщину независимости

27 сентября 2025 года в Ашхабаде на площади перед комплексом Государственной трибуны состоялся торжественный военный и гражданский парад, посвящённый Дню Независимости Туркменистана. Мероприятие прошло при участии Президента страны Сердара Бердымухамедова, членов правительства и руководителей силовых ведомств.

Парад традиционно открыла знамённая группа, которая под звуки торжественного марша пронесла Государственный флаг Туркменистана и боевые знамёна всех родов войск Вооружённых Сил. За ней чётким шагом прошли курсанты Специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева Министерства обороны, а также женщины-военнослужащие из Военного института, Военно-морского института, Института МВД, Института национальной безопасности и Пограничного института.

Далее на площади появились батальоны лётчиков Военно-воздушных сил, танкистов, артиллеристов, зенитчиков и морских пехотинцев. Особое внимание привлекли воины батальонов специального назначения «Türkmen edermen» от Министерства обороны, МВД, Министерства национальной безопасности и Государственной пограничной службы.

Волнительным моментом парада стало шествие конных подразделений военных и правоохранительных органов, которое стало подлинным украшением праздника. Смотр современной военной техники продемонстрировал высокий уровень обороноспособности и боевой подготовки Вооружённых Сил Туркменистана. Одновременно на огромном мониторе на площади транслировалось шествие флотилии в акватории Каспийского порта, что добавило зрелищности мероприятию.

На параде были продемонстрированы следующие образцы военной техники:

Бронированные автомобили и боевые автомобили: «INKAS TITAN-DS APS», «DAGOR», «NIMR» и «Al SHIBL2», «KIA KLTV-181», «ВМС KIRPI MRAP», «Тайфун», «KIA KLTV 141», мототранспортные средства «Motowezdehod», «Mantra» с миномётами калибра 120 мм, «IVECO M65», «Storm-Rider», бронетранспортёр «Lazar III», «Ford Atlas 150», «Toyota Tundra», «GMS Sierra», «Pmv- Survivor II», «Land Rover», «Ford Hennessey».

Танки: «Т-90S» и боевые машины пехоты «БМП-3».

Зенитно-ракетные комплексы и артиллерийские установки: «KS-1A», «FD-2000» «FM-90», самоходные гаубицы «2С-1 Гвоздика», «Simbat», ЗУ-23» для уничтожения воздушных целей на низкой высоте

Беспилотные летательные аппараты: «Bayraktar TB2», «Falco», «SKY STRIKER ORBITER-2B» и «CW-15D», предназначенные для нанесения тактических точечных ударов на большие расстояния.

Вертолёты «Ми-17В-5», «Eurocopter-145», «Eurocopter-365», «Agusta-109» и «Agusta-139»

Боевые самолёты «A-29 Super Tuсano», «Су-25», «Миг-29», «М-346», Тактический военно-транспортный самолёт «C-27J Spartan».

По завершении военного парада состоялся парад с участием различных министерств и ведомств страны.

***

Утром Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов возглавил церемонию возложения цветов к Монументу независимости. В церемонии также приняли участие Председатель Меджлиса, члены Правительства, руководители министерств и ведомств, военных и правоохранительных органов, главы аккредитованных в стране дипломатических миссий и международных организаций, хякимы городов Ашхабад и Аркадаг, велаятов, представители общественных организаций, средств массовой информации, почтенные старейшины, студенческая молодёжь.

***

Вечером торжества в честь 34-й годовщины независимости страны завершились на площади перед столичным Культурно-развлекательным центром «Älem». Здесь состоялся праздничный концерт и грандиозный фейерверк. ///nCa, 28 сентября 2025 г. (на основе репортажа TDH, фото – TDH)

Кадры с парада: