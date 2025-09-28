Самые высокие здания Анкары окрасились в цвета флага Туркменистана

27 сентября 2025 года самые высокие здания Анкары – здания Союза торгово-промышленных палат и бирж Турции, в честь 34-й годовщины Независимости Туркменистана окрасились в цвета национального туркменского флага.

Эффектная иллюминация превратила здания Союза торгово-промышленных палат и бирж Турции в сияющий красно-зеленый флаг с туркменскими узорами и полумесяцем с пятью звездами.

Здание Союза торгово-промышленных палат и бирж Турции высотой 140 метров является одним из самых высоких зданий Анкары и деловым центром Турецкой Республики.

Данный жест является символом дружбы и братства между двумя странами. ///nCa, 28 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)