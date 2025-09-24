Инвестиции в устойчивый транспорт: раскрытие потенциала Туркменистана для развития торговли и создания рабочих мест

На Инвестиционном форуме Туркменистана (Аваза, 18–19 сентября 2025 года) экономист Офиса постоянного координатора ООН в Туркменистане Уладзимир Валетка подчеркнул преобразующую роль устойчивого транспорта в развитии торговли, создании рабочих мест и стимулировании инклюзивного экономического роста. В своей речи он выделил стратегическое значение Туркменистана как регионального транзитного узла и отметил необходимость продолжения инвестиций в современную и эффективную транспортную инфраструктуру.

Валетка подчеркнул, что «транспорт — это дело каждого», связывая воедино людей, планету и экономику. Устойчивые и надежные транспортные системы жизненно важны для достижения целого ряда Целей устойчивого развития (ЦУР), включая сокращение бедности, обеспечение продовольственной безопасности, охрану здоровья, достойную работу, развитие устойчивых городов и борьбу с изменением климата.

«Транспортная связанность — ключевое условие для устойчивости и экономической эффективности цепочек добавленной стоимости, столь же важное для экономики, как кровеносные сосуды для человеческого организма», — отметил Валетка.

Инвестиции Туркменистана в транспорт: развитие региональной связуемости

С 2015 года Туркменистан инвестировал около 15 миллиардов долларов США в строительство автомобильных дорог, железных дорог, аэропортов и портовой инфраструктуры. Ярким примером является Международный морской порт Туркменбаши, открытый в 2019 году после инвестиций в размере 1,5 миллиарда долларов. Сегодня он выполняет роль важнейших «ворот» для перемещения грузов между Европой и Азией.

Транспортный сектор уже занимает значимое место в экономике страны:

Транспорт формирует 10,3% ВВП, что составило 5 миллиардов долларов в 2023 году.

6,4% формальной занятости — около 58 000 рабочих мест в 2022 году, включая 46 000 на крупных и средних государственных предприятиях (рост на 8% по сравнению с 2020 годом), 7 100 на малых и средних предприятиях и 4 400 у индивидуальных предпринимателей (рост на 14% по сравнению с 2020 годом).

Общий темп роста занятости — 109% по сравнению с 2020 годом.

Динамично развивающийся сопутствующий бизнес, включая сервисное обслуживание и ремонт автомобилей.

Упрощение торговли: снижение затрат и повышение конкурентоспособности

Финансирование устойчивого транспорта имеет решающее значение для упрощения торговли в Туркменистане и других странах Центральной Азии, где эффективные транспортные сети играют ключевую роль в экономическом росте и региональной интеграции.

По данным Азиатского банка развития (ADB), улучшение транспортной инфраструктуры способно снизить логистические издержки на 30%, значительно повышая конкурентоспособность.

Валетка отметил:

По оценкам ЮНКТАД, качественная транспортная инфраструктура может снизить затраты на торговлю до 15%.

В Туркменистане транспортные издержки составляют около 10% общих затрат на производство в сельском хозяйстве и 5% — в промышленности.

Усиление связности с Китаем, Европой и соседними странами Центральной Азии крайне важно для диверсификации экономики Туркменистана и расширения экспортных рынков.

Регион SPECA, включающий Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, обладает значительным потенциалом для развития торговли.

С 2000 по 2023 год население региона увеличилось с 83 до 132 миллионов человек,

а ВВП вырос более чем в 11 раз — с 46 до 525 миллиардов долларов.

Тем не менее, уровень транспортной связности в регионе остается неравномерным.

«Относительный уровень связности колеблется от 53% до 70% по сравнению с уровнем Нидерландов. Лидирует Азербайджан (70%), за ним следует Туркменистан (68%), а самые низкие показатели наблюдаются в Таджикистане (53%) и Кыргызстане (54%). Эти различия вызваны неравномерным подходом к развитию, когда инвестиционные решения принимаются, исходя из национальных интересов, а не в рамках комплексных региональных стратегий», — подчеркнул Валетка.

Для преодоления этих разрывов Валетка отметил необходимость цифровизации транспортных услуг, включая внедрение систем eTIR и eCMR, как это предусмотрено в Дорожной карте SPECA по цифровизации мультимодальных данных.

Необходимость модернизации инфраструктуры

В Туркменистане главные задачи связаны с улучшением автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, чтобы усилить роль страны как ключевого транзитного узла между Европой и Азией.

Будучи частью Лазуритового коридора (Lapis Lazuli Corridor) и Среднего коридора (Middle Corridor), Туркменистан обеспечивает соединение Центральной Азии с Турцией и Европой через Азербайджан и Грузию. Однако для полного раскрытия стратегического потенциала требуются значительные инвестиции в логистические мощности и транспортную инфраструктуру.

Не случайно в 2024 году на Всемирном правительственном саммите в Дубае Туркменистан предложил создать Глобальный атлас устойчивой транспортной связности, что подчеркивает амбиции страны в укреплении международного сотрудничества.

Согласно Стратегии внешней торговли Туркменистана на 2021–2030 годы, в будущем предусматривается вступление страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) и развитие национальной системы внешней торговли и логистической инфраструктуры.

В завершение Валетка подчеркнул, что продолжение инвестиций в устойчивый транспорт имеет критическое значение для развития Туркменистана. Эти инвестиции позволят:

повысить эффективность упрощения торговли,

создать новые рабочие места,

укрепить государственно-частное партнерство,

способствовать развитию частного сектора и общему экономическому росту.

«Взаимосвязанные преимущества устойчивого транспорта подчеркивают его ключевую роль в формировании более устойчивого и процветающего будущего для региона», — подытожил Валетка. ///nCa, 24 сентября 2025 г.