Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

Аваза, 18 сентября 2025 г.– На Инвестиционном Форуме Туркменистана TIF 2025 министр железнодорожного транспорта Туркменистана Маммет Акаммедов представил логистическую стратегию страны, направленную на модернизацию транспортной отрасли и укрепление её позиций в международной коммуникационной инфраструктуре.

Туркменистан активно реализует национальные программы, направленные на развитие транспортной инфраструктуры. Основные усилия сосредоточены на расширении транспортной сети и увеличении грузопотоков, что способствует раскрытию транзитно-транспортного потенциала страны. Развитие отрасли тесно связано с укреплением регионального и международного сотрудничества, что позволяет Туркменистану интегрироваться в мировые транспортные системы.

Среди перспективных проектов — строительство железнодорожной трассы Ашхабад – Аркадаг – Аваза протяженностью около 600 км. Этот проект направлен на улучшение внутренней связанности и усиление транзитных возможностей страны.

Кроме того, важным шагом стало подписание в 2011 году Ашхабадского соглашения, которое заложило основу для создания международного транспортного и транзитного коридора между Оманом, Ираном, Туркменистаном и Узбекистаном. К соглашению также присоединились Катар, Казахстан и Индия.

Ещё один перспективный проект — железнодорожная магистраль Тургунди – Герат – Кандагар, которая пройдет с западной границы Туркменистана через Афганистан в Пакистан и далее в Индию. В рамках этого проекта уже строится участок Имамназар – Акина – Андхой протяженностью 42 км.

За годы независимости Туркменистан значительно расширил свою железнодорожную инфраструктуру. Было построено 1659 км новых железных дорог, включая маршруты:

Теджен – Серахс;

Туркменабат – Керки;

Ашхабад – Дашогуз;

Берекет – Серхетяка;

Берекет – Этрек;

Керки – Имамназар.

Сегодня более 5000 км железных дорог обеспечивают надежную связь между регионами страны и способствуют развитию транзитных перевозок. Для модернизации отрасли были закуплены новые пассажирские и грузовые тепловозы, а также построены ключевые инфраструктурные объекты, включая мосты, такие как Туркменабат – Керки – Амударья.

Стратегическое положение Туркменистана в Центральной Азии делает его ключевым узлом в транзитных коридорах, соединяющих Восток и Запад. В рамках маршрутов Китай – Европа развиваются коридоры, такие как Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузия – Турция – Европа. Также создаются новые маршруты, включая:

Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция;

Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция.

Особое внимание уделяется развитию Международного порта Туркменбаши и сети автомобильных дорог, что способствует увеличению объемов перерабатываемых грузов.

Для повышения эффективности грузоперевозок Туркменистан инвестирует в современную высокотехнологичную инфраструктуру.

Акаммедов подчеркнул, что инвестиции для Туркменистана — это не только финансовые ресурсы, но и технологии, знания, интеграция в международные производственные цепочки и сильные кадры.

Спикер выразил надежду, что при поддержке партнеров удастся интегрировать Центральную Азию в глобальную транспортную сеть и превратить регион в важный центр международной торговли и транспорта.

Устойчивое развитие транспортной системы рассматривается Туркменистаном как основа для глобального прогресса. Страна готова делиться своим опытом и укреплять партнерство для реализации амбициозных проектов. ///nCa, 18 сентября 2025 г.