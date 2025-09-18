Инвестиционный форум TIF 2025: Туркменистан — надёжный партнёр в нефтегазовой сфере

Эльвира Кадырова

Аваза, 18 сентября 2025 г. Перспективы развития нефтегазового сектора Туркменистана на Инвестиционном форуме Туркменистана TIF 2025 в национальной туристической зоне Аваза представил Государственный министр и Председатель Государственного концерна «Туркменгаз» Максат Бабаев, подчеркнув инвестиционную привлекательность страны, в качестве надежного партнера.

Максат Бабаев отметил, что общий объем углеводородных ресурсов Туркменистана оценивается в 71,2 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. В выступлении спикер также упомянул супергигантское месторождение Галкыныш, которое является вторым по величине в мире.

Вместе с месторождениями Гаракель в его недрах содержится до 27,4 триллиона кубометров природного газа. Разработка месторождения осуществляется в семь этапов, первый из которых уже завершен строительством заводов по очистке и подготовке газа. В настоящее время ведутся активные переговоры по освоению второго и третьего этапов.

В числе приоритетных проектов концерна «Туркменгаз»:

Освоение 2-го и 3-го этапов месторождения Галкыныш;

Строительство газокомпрессорных и дожимных станций;

Создание подземных газовых хранилищ;

Внедрение систем автоматизации SCADA для повышения эффективности управления производственными процессами.

Глубокая переработка природного газа

Эти инициативы направлены на модернизацию инфраструктуры и увеличение объемов добычи и переработки газа, что открывает широкие возможности для международного сотрудничества.

Максат Бабаев подчеркнул, что Туркменистан создал надежную законодательную базу для привлечения иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор. В числе законов, представляющих особую важность для зарубежных инвесторов, –

Закон «Об углеводородных ресурсах»;

Закон «Об иностранных инвестициях»;

Закон «Об инвестиционной деятельности».

Эти законы обеспечивают правовую защиту инвесторов и предусматривают гибкие формы сотрудничества для выполнения нефтяных работ:

Договор о разделе продукции;

Договор о концессиях на условиях роялти и налогов;

Договор о совместной деятельности;

Договор на сервисные услуги с риском.

Бабаев осветил некоторые аспекты деятельности иностранных партнеров, касающихся нефтяных операций:

Лицензии на переработку выдаются сроком на 20 лет с возможностью продления на 10 лет ;

с возможностью продления на ; Подрядчики имеют право свободно распоряжаться своей долей углеводородов как внутри страны, так и за ее пределами;

Условия проведения нефтяных операций, включая условия проведения тендера на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением этих работ, определяются Контрактом.

«Наш опыт взаимодействия с иностранными компаниями доказал, что Туркменистан демонстрирует ответственный подход не только в части привлечения инвестиций, но и в выполнении своих обязательств. Это повышает рейтинг нашей страны как надежного партнера в инвестиционных проектах», – заявил Максат Бабаев, подытоживая выступление. ///nCa, 18 сентября 2025 г.