Энергетический, промышленный и транспортный секторы доминируют в дискуссиях первого дня TIF 2025

АВАЗА, Туркменистан – 18 сентября 2025 года. В первый день работы Инвестиционного форума Туркменистана (TIF 2025) состоялись активные дискуссии по основным секторам экономики страны, в ходе которых международные эксперты и официальные лица Туркменистана изучают возможности в области энергетики, строительства и логистики.

Программа дня включала специальные сессии, посвященные важнейшим областям для инвестирования. “Сессия 1: Стабильная и надежная энергетическая устойчивость” собрала руководителей государственных концернов “Туркменгаз” и “Туркменнебит”, а также руководителей крупных энергетических компаний, таких как Dragon Oil, PETRONAS и TotalEnergies, для обсуждения вопросов развития топливно-энергетического комплекса.

После этого на “Сессии 2: Новые тенденции в строительстве и промышленности” был продемонстрирован промышленный потенциал Туркменистана с участием компаний Daewoo E&C, Wirtgen Group и Primetals Technologies. Последующие сессии будут посвящены “Развитию надежной транспортной и коммуникационной инфраструктуры” и “Устойчивому к изменению климата сельскому хозяйству”, в которых примут участие эксперты из ОЭСР, Всемирного банка, АБИИ и John Deere.

Активное участие глобальных финансовых институтов и транснациональных корпораций подчеркивает большой интерес к разработке реальных проектов в Туркменистане.///nCa, 18 сентября 2025 г.