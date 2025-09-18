Daewoo E&C демонстрирует свой опыт на Инвестиционном форуме Туркменистана 2025

Аваза, Туркменистан – 18 сентября 2025 г. – На Туркменском инвестиционном форуме (TIF) 2025, проходящем в живописной Национальной туристической зоне «Аваза», г-н МИН Ман-Чжун, генеральный директор филиала Daewoo E&C, представил презентацию, повествующую о богатом наследии южнокорейской компании в области проектирования, закупок и строительства (EPC), а также ее стратегическое видение для Туркменистана.

Основанная в 1973 году, Daewoo E&C позиционирует себя как глобального лидера с более чем 50-летним опытом. Около 5500 специалистов компании трудятся над 216 проектами по всему миру.

Сферы деятельности компании включают нефтегазовый сектор, электростанции, инфраструктуру, жилье и строительство, а также инвестиции и развитие. Благодаря присутствию в различных отраслях, Daewoo E&C реализовала сложные проекты, сочетающие технические инновации с устойчивыми практиками.

Значительной вехой для Туркменистана стало открытие филиала в октябре 2023 года. В настоящее время продвигаются подготовки к проекту по производству минеральных удобрений в Туркменабате, строительство завода стартует в ближайшее время.

Подчеркивая высокий потенциал роста Туркменистана, г-н МИН обозначил задачи Daewoo E&C по выполнению своих краткосрочных обязательств. «Наша цель — не просто войти на рынок для одного проекта, а стать иностранной компанией, которая вкладывает в рост и развитие Туркменистана», — заявил он. Это видение соответствует фокусу форума на укреплении стабильных экономических связей и приоритетных секторах, таких как энергетика и инфраструктура.

Ключевым моментом презентации стало подробное изложение планов финансового обеспечения, в частности через корейские экспортно-кредитные агентства (ECA): Экспортно-импортный банк Кореи (K-EXIM) и Корейскую корпорацию по страхованию торговли (K-SURE). Оба учреждения строго придерживаются Соглашения ОЭСР, предоставляя экспортные кредиты корейским экспортерам на условиях, которые демонстрируют минимальные различия.

Г-н МИН объяснил нюансы: K-EXIM предлагает гибкость в виде прямых кредитов, гарантий или их комбинации, в то время как K-SURE сосредоточена исключительно на страховании коммерческих рисков. На практике многие проекты получают выгоду от совместного финансирования, часто разделенного в соотношении 50:50 между двумя агентствами. Этот совместный подход обеспечивает надежную поддержку для международных предприятий.

В заключение г-н МИН подтвердил приверженность своей компании: «Daewoo E&C будет продолжать двигаться вперед как истинный партнер и союзник Туркменистана». ///nCa, 18 сентября 2025 г.