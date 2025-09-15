В Ашхабаде проходит заседание Рабочей группы по вопросам Каспийского моря

15 сентября 2025 года в МИД Туркменистана начало свою работу одиннадцатое заседание Рабочей группы высокого уровня (РГВУ) по вопросам Каспийского моря.

В мероприятии приняли участие делегации Туркменистана (руководитель – М.Г.Атаджанов), Азербайджанской Республики (руководитель – С.А.Шарифов), Исламской Республики Иран (руководитель – К.Г.Абади), Республики Казахстан (руководитель – З.А.Аманжолова) и Российской Федерации (руководитель – Н.Н.Удовиченко). На заседании председательствовал глава туркменской делегации М.Г.Атаджанов.

В ходе заседания стороны обсудили методики установления прямых исходных линий на Каспийском море. В рамках заседания также был проведен обзор сотрудничества на Каспийском море и рассмотрены вопросы подготовки очередной встречи министров иностранных дел.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы создания рабочей группы прикаспийских государств по вопросам обмеления Каспийского моря.

Одиннадцатое заседание Рабочей группы по вопросам Каспийского моря продолжает свою работу. ///nCa, 15 сентября 2025 г.