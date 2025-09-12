Впервые в истории: доступно мобильное приложение Инвестиционного форума Туркменистана TIF 2025

18–19 сентября 2025 года на побережье Каспийского моря в Конференц-центре спорткомплекса «Аваза» (Национальная туристическая зона Аваза, г. Туркменбаши) состоится Инвестиционный форум Туркменистана (TIF 2025). Впервые в истории форум станет доступен для всех желающих в цифровом формате благодаря мобильному приложению TIF 2025 Attendee Hub.

Масштабное событие международного уровня

TIF 2025 обещает стать знаковым событием для Туркменистана и международного инвестиционного сообщества. Среди ключевых фактов форума:

Зарегистрировано более 500 делегатов из 45 стран .

из . Запланировано свыше 100 выступлений международных спикеров.

международных спикеров. Форум поддерживают более 20 официальных спонсоров и партнёров .

. Гостей ждут 10 выставочных стендов, представляющих ключевые инвестиционные проекты.

Уникальная особенность форума — возможность совместить деловую программу с отдыхом в бархатный сезон на живописном побережье Каспийского моря. Это делает TIF 2025 не только площадкой для деловых переговоров, но и местом для вдохновения и новых идей.

Цифровой доступ для всех

Впервые создано мобильное приложение TIF 2025 Attendee Hub. Приложение позволяет:

Ознакомиться с полной программой форума и ключевыми событиями.

Следить за официальными новостями и оперативными обновлениями.

Увидеть масштаб форума в реальном времени – выступления, встречи, международные делегации.

Для доступа к приложению регистрация не требуется — достаточно скачать его и ввести код TIF2025TM в приложении Cvent Events. Приложение доступно для скачивания:

App Store : https://apps.apple.com/us/app/cvent-events/id1491335576

: https://apps.apple.com/us/app/cvent-events/id1491335576 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cvent.mobile.eventapp&pcampaignid=web_share&pli=1

Новые горизонты для инвестиций

TIF 2025 — это уникальная платформа для налаживания деловых связей, обмена опытом и представления инновационных проектов. Форум объединит лидеров бизнеса, инвесторов и экспертов со всего мира, чтобы обсудить перспективы экономического роста и международного сотрудничества. ///nCa, 12 сентября 2025 г.