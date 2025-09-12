Впервые в истории: доступно мобильное приложение Инвестиционного форума Туркменистана TIF 2025

News Central Asia (nCa)

18–19 сентября 2025 года на побережье Каспийского моря в Конференц-центре спорткомплекса «Аваза» (Национальная туристическая зона Аваза, г. Туркменбаши) состоится Инвестиционный форум Туркменистана (TIF 2025). Впервые в истории форум станет доступен для всех желающих в цифровом формате благодаря мобильному приложению TIF 2025 Attendee Hub.

Масштабное событие международного уровня

TIF 2025 обещает стать знаковым событием для Туркменистана и международного инвестиционного сообщества. Среди ключевых фактов форума:

  • Зарегистрировано более 500 делегатов из 45 стран.
  • Запланировано свыше 100 выступлений международных спикеров.
  • Форум поддерживают более 20 официальных спонсоров и партнёров.
  • Гостей ждут 10 выставочных стендов, представляющих ключевые инвестиционные проекты.

Уникальная особенность форума — возможность совместить деловую программу с отдыхом в бархатный сезон на живописном побережье Каспийского моря. Это делает TIF 2025 не только площадкой для деловых переговоров, но и местом для вдохновения и новых идей.

Цифровой доступ для всех

Впервые создано мобильное приложение TIF 2025 Attendee Hub. Приложение позволяет:

  • Ознакомиться с полной программой форума и ключевыми событиями.
  • Следить за официальными новостями и оперативными обновлениями.
  • Увидеть масштаб форума в реальном времени  – выступления, встречи, международные делегации.

Для доступа к приложению регистрация не требуется — достаточно скачать его и ввести код TIF2025TM в приложении Cvent Events. Приложение доступно для скачивания:

Новые горизонты для инвестиций

TIF 2025 — это уникальная платформа для налаживания деловых связей, обмена опытом и представления инновационных проектов. Форум объединит лидеров бизнеса, инвесторов и экспертов со всего мира, чтобы обсудить перспективы экономического роста и международного сотрудничества. ///nCa, 12 сентября 2025 г. 

