Предприятие керамических изделий «Bäherden» – флагман туркменской промышленности стройматериалов

Eziz Doganlar H.J., частное хозяйственное общество и член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, станет Золотым спонсором Инвестиционного форума Туркменистана (TIF 2025), который пройдёт 18–19 сентября 2025 года в Конференц-центре спорткомплекса «Аваза», курортная зона Аваза, побережье Каспийского моря (г. Туркменбаши). Форум, организованный Министерством финансов и экономики и Министерством иностранных дел Туркменистана, объединит представителей бизнеса, государственных структур и международного инвестиционного сообщества для обсуждения перспектив развития и расширения сотрудничества.

12 марта 2025 года состоялось знаковое событие для быстро растущей экономики независимого Туркменистана. В этот день Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия нового важного объекта в Бахерденском этрапе Ахалского велаята – предприятия керамических изделий «Bäherden».

Выступая в ходе торжественной церемонии, глава Туркменистана сказал, что в соответствии с принятыми в стране государственными программами большое внимание уделяется последовательному развитию промышленной отрасли и строительного производства, а также обеспечению конкурентоспособности выпускаемой на предприятиях строительной продукции. Постоянно строятся новые промышленные предприятия, оснащенные инновационными технологиями, выпускающие соответствующую мировым стандартам продукцию с использованием местного сырья, которая пользуется большим спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке, продолжил Президент Туркменистана, подчеркнув, что ярким подтверждением сказанного является торжественный ввод в эксплуатацию сегодня предприятия керамических изделий «Bäherden».

Постановление Президента Туркменистана №2503 «О строительстве завода по производству керамической декоративной плитки и санитарно-технических изделий в Бахерденском этрапе Ахалского велаята» вышло 16 ноября 2021 года. Строительство нового предприятия было выполнено менее чем за четыре года по заказу Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана индивидуальным предприятием «Eziz doganlar», и сразу же после открытия завод в Бахерденском этрапе стал в полном объеме обеспечивать высококачественной строительной продукцией как строящиеся в стране объекты, так и население.

Предприятие, занимающее площадь 30 гектаров, рассчитано на выпуск 3 миллионов 300 тысяч квадратных метров керамических декоративных плит (1 650 000 м² керамогранитной и керамической напольной плитки и 1 650 000 м² керамической настенной плитки) и 120 тысяч единиц санфаянсовой сантехнической продукции различных видов в год, и оснащено оборудованием ведущих стран мира. Для обеспечения производственных потребностей заводу потребуется в общей сложности 135 тысяч тонн сырья (в основном местного) в год.

На новом заводе, состоящем из нескольких зданий и цехов, созданы все производственные и бытовые условия для работы 455 сотрудников. Предприятие керамических изделий «Bäherden» имеет сертификат от компании «SACMI Imola Societa Cooperativa», подтверждающий, что завод оснащен высокотехнологичным оборудованием, и что все проведенные инженерные работы и установленное здесь оборудование полностью соответствуют международным стандартам, действующим в Европе. Кроме того, сертификат итальянской компании «Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica» подтверждает, что производство здесь является экологически чистым, не наносящим вреда окружающей среде, а установленное здесь технологическое оборудование полностью соответствует нормам международных сертификатов по качеству, экологии, здоровью и безопасности.

На предприятии керамических изделий «Bäherden» установлено современное оборудование итальянской компании «SACMI Imola S.C.», а все производственные процессы осуществляются в автоматическом режиме. Завод изготавливает различные виды керамических изделий, а в лаборатории, также оснащенной высокотехнологичным оборудованием от «SAСMI», проводятся их физико-химические испытания, в том числе поверочные испытания веса, влажности, водопоглощения, прочности, глазурования и определяется объем добавляемых примесей.

Производство керамических декоративных плит начинается с поступления сырья в специальные приемные отделения, где оно измельчается, в виде порошка смешивается с водой и изготавливается шликер (жидкая глиняная масса), который передается в специальные подземные бассейны, а оттуда – в атомизатор, где посредством нагрева из состава удаляется влага, доводится до состояния сухого порошка, собирается специальными конвейерами и направляется на производственный цикл. На второй ступени производства готовая смесь передается в цех прессования, где смешивается в секции равномерного распределения по пресс-формам, которые затем прессуют. Для удаления влаги продукция подается в 5-слойное горизонтальное сушильное оборудование. Плиты, вышедшие из сушилки, передаются на этап глазуровки, где на них наносятся ангоб (тонкий слой глины) и глазурь. Затем плиты декорируются с помощью принтеров. После этого, чтобы сохранить прочность плит в течение длительного времени, их поверхность повторно глазуруют и обжигают при температуре 1230 градусов в сушильной печи. Затем изделия передаются на стадию ректификации для полировки. На данном этапе края плит обрезаются, шлифуются и доводятся до одинакового размера. После этого наступает этап полировки, когда с поверхности плиток удаляются производственная пыль и стружка. До упаковки готовая продукция проходит полную проверку с помощью цифровых технологий, качество изделия подтверждается специалистом, информация о каждой плите сортируется, после чего продукция упаковывается в коробки, на которых также содержатся сведения о качестве продукции, калибре и сертификация изображений.

Санфаянсовые изделия изготавливаются из белой глины (каолина), фелдшпата (полевого шпата) и кварцевого сырья. После перемешивания и измельчения шликер отправляется в подземные бассейны, а затем по трубопроводам транспортируется на оборудование стандартного и механического литья, где используются гипсовые формы. Тут под давлением формируется форма сантехнического изделия. В производстве санфаянсовых изделий, наряду с обычным литьем, предусматривается также оборудование для механического литья, при использовании которого шликер подается в производственные формы под высоким давлением. Этот метод предназначен для формирования сантехнических изделий, производимых в больших объемах. Затем продукция автоматически сушится в сушильных аппаратах. После этого изделия проходят процесс очистки и контроля специалистами, глазуруются для повышения эстетической привлекательности, водостойкости и гигиенических свойств. Глазурованная продукция на печных тележках разогревается в печи до 1200 градусов, что закаляет эмаль и сушит изделие. Затем изделия проходят контроль качества и упаковываются.

На предприятии керамических изделий «Bäherden» используются роботизированные транспортеры и автоматические конвейеры во всех подразделениях производства, широко внедрены информационные технологии и искусственный интеллект.

В Туркменистане постоянно строятся новые промышленные предприятия, оснащенные инновационными технологиями, выпускающие соответствующую мировым стандартам продукцию с использованием местного сырья, которая пользуется большим спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Ярким подтверждением стремительного роста туркменской экономики стал ввод в строй в этом году предприятия керамических изделий «Bahärden», бесперебойно выпускающего строительную продукцию высочайшего качества.