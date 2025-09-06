РЦПДЦА принял участие в региональной встрече руководителей миссий ОБСЕ по Центральной Азии по сотрудничеству в молодежной сфере

5 сентября 2025 года Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) принял участие в онлайн-сессии, посвященной вопросам молодежи, в рамках региональной конференции руководителей миссий ОБСЕ по Центральной Азии, проходившей в Ташкенте.

В работе встречи высокого уровня приняли участие руководители миссий ОБСЕ, Специальный представитель Генерального секретаря и глава РЦПДЦА Каха Имнадзе, заместитель Постоянного представителя Финляндии при ОБСЕ Мари Нейвонен, а также представители Делегации ЕС, Швейцарского посольства и Команды ООН в Узбекистане, включая УНП ООН, ПРООН, МОМ и других международных партнеров.

В своем выступлении Спецпредставитель Имнадзе представил обзор региональной программной деятельности РЦПДЦА, ориентированной на молодежь в странах Центральной Азии, подчеркнув уникальный мандат специальной политической миссии. Он отметил важность Академии превентивной дипломатии (АПД) и Сети выпускников как платформы для взаимодействия с молодежью. Спецпредставитель Имнадзе также предложил новые партнерства для укрепления координации, избегания дублирования усилий и оптимизации ресурсов в условиях бюджетных ограничений, в том числе на основе постоянного диалога между молодежью Центральной Азии и заместителями министров иностранных дел, который РЦПДЦА организует в ходе регулярных встреч.

В ходе сессии обсуждались ключевые вопросы сотрудничества в сфере молодежи в Центральной Азии, включая расширение охвата молодежи, преодоление барьеров вовлечения, инклюзивное программирование, усиление координации и региональное сотрудничество.

Представители Регионального офиса УНП ООН в Центральной Азии и Центра ОБСЕ в Ашхабаде подчеркнули регулярное сотрудничество с РЦПДЦА и подтвердили готовность к дальнейшему участию в учебных инициативах АПД, что отражает растущий импульс совместных молодежных инициатив в регионе.///РЦПДЦА, 5 сентября 2025 г.