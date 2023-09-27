Празднование Дня независимости Туркменистана: Президент и общенациональный лидер Туркменистана принимают иностранных гостей

Туркменистан с размахом отмечает 32-ю годовщину своей независимости. Для участия в торжествах прибыло большое количество иностранных гостей. Некоторые из них были приняты Президентом Сердаром Бердымухамедовым и Национальным лидером туркменского народа Аркадагом Бердымухамедовым 26 сентября 2023 года.

Kawasaki Heavy Industries (Япония)

Президент Сердар Бердымухамедов принял старшего советника по стратегическим вопросам японской компании Kawasaki Heavy Industries Ltd. Тацуя Ватанабэ.

Кавасаки является партнером государственных концернов “Туркменхимия” и “Туркменгаз” в ряде мегапроектов.

Стороны обсудили перспективы некоторых новых проектов, в частности, по увеличению производства фосфора, аммиака, карбамида и бензина из природного газа.

CARPI Tech (Франция)

Президент Сердар Бердымухамедов принял генерального директора компании CARPI Tech Франсуа Тронеля и почетного президента этой компании Альберто Мариа Скуэро.

Президент отметил, что особое значение придается диверсификации промышленного сектора, модернизации его инфраструктуры на основе внедрения высоких технологий, привлечения передового зарубежного опыта, в частности, в области строительства систем водоснабжения.

Отмечая, что компания CARPI Tech, являясь одним из мировых лидеров по производству гидроизоляции и специальных подводных прокладок, используемых в водоемах, с учетом накопленного положительного опыта, имеет хорошие перспективы для долгосрочного конструктивного сотрудничества. В этой связи глава Туркменистана подчеркнул готовность туркменской стороны рассмотреть конкретные предложения компании.

CLAAS (Германия)

Президент Сердар Бердымухамедов принял Председателя акционерного общества CLAAS (Германия), председателя Восточного комитета немецкой экономики госпожу Катрину Клаас-Мюльхойзер.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что результаты ее нынешнего визита и запланированных переговоров будут способствовать расширению деятельности компании CLAAS на туркменском рынке и, в целом, активизации деловых партнерских отношений между Туркменистаном и Федеративной Республикой Германия.

Специализированная сельскохозяйственная техника “CLAAS” хорошо зарекомендовала себя в почвенно-климатических условиях Туркменистана, в двух специализированных университетах которого имеются учебные центры немецкой компании. В этом контексте была подтверждена готовность туркменской стороны рассмотреть предложения немецких партнеров по дальнейшему сотрудничеству.

Национальный лидер Туркменистана Аркадаг Бердымухамедов также встретился с госпожой Катриной Клаас-Мюльхойзер.

Cifal (Франция)

Президент Сердар Бердымухамедов принял президента Cifal Жиля Реми.

В настоящее время ряд французских компаний в тесном сотрудничестве с Cifal успешно работают в Туркменистане в таких областях, как строительство, нефтегазовый сектор и авиационный сектор.

В ходе встречи было подчеркнуто, что при реализации внешнеполитической стратегии, направленной на дальнейшее расширение внешнеэкономических связей, Туркменистан придает особое значение привлечению передового зарубежного опыта в области информационных технологий, цифровизации сельского хозяйства, водосбережения и “зеленых” технологий.

Исходя из этого, была отмечена заинтересованность и готовность туркменской стороны к дальнейшему изучению достижений французских компаний и рассмотрению их конкретных предложений.

Подтверждая намерение Cifal реализовывать новые совместные проекты, Жиль Реми заверил, что возглавляемая им компания и впредь будет строго придерживаться выполнения своих партнерских обязательств.

Bouygues (Франция)

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генеральным директором группы компаний Bouygues Мартином Буигом.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что проекты, совместно реализуемые с компанией Bouygues, имеют огромное значение для успешной реализации национальной программы градостроительства, укрепления строительного и промышленного потенциала Туркменистана.

Состоялся обмен мнениями о деятельности французской компании, а также были рассмотрены возможности ее участия в реализации новых совместных проектов с учетом приоритетов социально-экономического развития Туркменистана.

John Deere (США)

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом сельскохозяйственного подразделения американской компании John Deere Марком фон Пенцем.

Коснувшись темы двустороннего сотрудничества, Аркадаг подчеркнул, что сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей национальной экономики, и обеспечение продовольственной безопасности напрямую связано с благосостоянием народа.

На переговорах обсуждались перспективы дальнейшего расширения партнерства между Туркменистаном и John Deere. /// nCa, 27 сентября 2023 г.