Турция и Туркменистан укрепляют торговое партнёрство: Министр Болат объявил о росте товарооборота и стратегических проектах

Открытие сразу двух крупных мероприятий в Стамбуле — Торговой выставки «Туркменистан – Турция» и международной выставки пищевой промышленности и технологий «F Istanbul» — ознаменовало важный этап в развитии турецко-туркменских экономических связей.

В торжественной церемонии открытия принял участие Министр торговли Турции Омер Болат, подчеркнувший символичность одновременного проведения этих выставок и высокую активность туркменской делегации, сообщает агентство Anadolu.

По словам министра, Туркменистан выступил почётной страной на «F Istanbul», а в рамках обоих форумов прошли деловые встречи в формате B2B, способствующие расширению партнёрских связей.

Главный акцент Болат сделал на стремительном росте двусторонней торговли между двумя странами.

«В прошлом году объём взаимной торговли превысил 2,2 миллиарда долларов, увеличившись на 8,35%. За первые шесть месяцев этого года рост составил 26,5%. Если мы сохраним такой темп, в следующем году легко преодолеем порог в 3 миллиарда долларов», — заявил министр.

Он подтвердил решимость обеих сторон работать над достижением амбициозной цели в 5 миллиардов долларов ежегодного товарооборота, установленной главами государств.

Кроме того, министр отметил масштабное участие турецких строительных компаний в инфраструктурных проектах Туркменистана: из 12 600 международных подрядов на сумму 540 миллиардов долларов, 1 100 были реализованы в Туркменистане с общим объёмом контрактов 54 миллиарда долларов.

В числе ключевых достижений Болат выделил прогресс в газовых соглашениях:

«В этом году был сделан важный шаг в отношении соглашения по природному газу, которое включает как импорт туркменского газа из Туркменистана через Иран по своп-соглашению, так и доставку туркменского газа на европейский рынок, и туркменский газ будет поступать в Европу через Турцию».

Министр анонсировал проведение Турецкой экспортной выставки в Ашхабаде, которая состоится 13–15 февраля 2026 года. ///nCa, 3 июля 2025 г.