В рамках Государственной программы по комплексному развитию биотехнологий на 2024–2028 годы в Туркменистане активно ведутся научные исследования, направленные на изучение и практическое применение уникальных свойств топинамбура (земляной груши). Это многолетнее растение, известное своими питательными и целебными качествами, становится объектом передовых биотехнологических разработок.

Международный научно-технологический парк Академии наук Туркменистана в настоящее время работает над созданием инновационных продуктов на основе топинамбура: фармацевтического инулина, ресвератрола и глюкозо-фруктозного сиропа. Все три компонента имеют высокую биологическую ценность и применяются в функциональном питании и медицине. Об эт ом пишет электронная газета «Туркменистан: Золотой Век».

Значительным достижением туркменских ученных стало получение авторского права на технологию производства этих продуктов. Государственная служба по интеллектуальной собственности Министерства финансов и экономики Туркменистана уже зарегистрировала соответствующие документы.

Топинамбур содержит инулин — природный полисахарид, который известен как эффективный пребиотик. Он способствует нормализации микрофлоры кишечника, укреплению иммунной системы и улучшению обмена веществ. Особенно важно то, что инулин служит сырьём для производства фруктозо-глюкозного сиропа — натурального и безопасного заменителя сахара. Это открывает большие перспективы для использования продукта в диетическом питании, включая рацион людей, страдающих диабетом.

Созданные сиропы доступны в сухом и жидком виде, что делает их универсальными в применении. Они могут использоваться не только в пищевой промышленности (включая хлебопекарную, кондитерскую, консервную отрасли и производство напитков), но и в фармацевтике, а также в агропромышленном комплексе — например, как компонент кормов или самостоятельный продукт.

Интересные факты о топинамбуре

Топинамбур – довольно неприхотливое растение, весьма устойчиво к засухе и неблагоприятным климатическим условиям, что делает его особенно ценным сельскохозяйственным ресурсом для аридных регионов.

Может расти в разных регионах без добавления удобрений, органических веществ или пестицидов.

Растение способно очищать почву от тяжелых металлов и токсинов, выполняя природную функцию биоремедиации.

Клубни имеют хрустящую текстуру и сладкий ореховый вкус, их часто сравнивают с водяными каштанами или артишоками. Их можно есть сырыми, обжаривать, пассеровать или даже превращать в чипсы.

///nCa, 4 июля 2025 г.