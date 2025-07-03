Карабахские скакуны как символ культурного наследия: лидеры стран ОЭС посетили шоу «Победа» в Агдаме

3 июля в историко-архитектурном музейном комплексе «Имарет» в Агдаме состоялось яркое культурное событие — показательное шоу карабахских скакунов под названием «Победа». В мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, а также делегации стран — участников предстоящего 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдет в Ханкенди. Туркменистан на встрече представляет заместитель Председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Рашид Мередов.

Выступление кавалеристов Государственной пограничной службы Азербайджана на карабахских скакунах стало настоящим украшением программы. Всадники продемонстрировали высокий уровень мастерства верховой езды.

Карабахская порода лошадей, родом из высокогорий одноимённого региона, считается одной из древнейших в мире. Эти грациозные и выносливые животные широко распространены по всей территории Азербайджана и являются неотъемлемой частью национального наследия страны. ///nCa, 3 июля 2025 г. (фото – официальный вебсайт Президента Азербайджана)