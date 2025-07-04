Жизнь в Умном Городе: Передовые Коммунальные Услуги доступны населению Аркадага

Город Аркадаг, построенный в соответствии с концепцией «умного» города, представляет собой пример современной городской среды в Туркменистане, где коммунальные услуги организованы на самом высоком уровне. Инфраструктура города спроектирована с учетом требований экологической устойчивости и комфорта жителей, обеспечивая высокое качество жизни и формируя новую социальную культуру.

Современная коммунальная инфраструктура

Коммунальные услуги в Аркадаге включают бесперебойное снабжение газом, электроэнергией, питьевой водой, а также эффективные системы канализации и лифтового обслуживания. Эти услуги тесно связаны с экологическим благополучием города, что делает Аркадаг образцом устойчивого развития.

Для поддержания чистоты и порядка в городе используются современные технологии и специализированная техника. Уборка улиц, нанесение дорожной разметки, сбор и вывоз мусора, очистка канализации, а также мойка и подметание дорог осуществляются с помощью фронтальных погрузчиков, мини-экскаваторов и другой техники.

Санитарные нормы строго соблюдаются: мусор своевременно вывозится и обезвреживается в специально отведенных зонах.

В будущем планируется внедрение системы автоматического оповещения коммунальных служб о заполнении мусорных контейнеров, что сделает процесс еще более эффективным.

Инновационные решения: «умные» лифты

Жилые дома и офисные здания Аркадага оснащены «умными» лифтами, которые обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта. Лифты оборудованы камерами и мониторами, подключенными к информационному пункту, где за их работой следят каждые 10 секунд. В случае неисправности пассажир может нажать кнопку вызова, чтобы связаться с оператором. Оператор видит человека в лифте через камеру и может общаться с ним голосом. Специалисты прибывают на помощь в течение 7–10 минут.

Особенностью «умных» лифтов является возможность активации с помощью цифровых технологий, что предотвращает случайное использование детьми. Эта функция повышает безопасность и удобство эксплуатации.

Единая служба экстренного вызова «123»

В Аркадаге впервые в стране внедрена единая служба экстренного вызова по номеру «123». Она объединяет газовую и пожарную службы, а также скорую медицинскую помощь, обеспечивая оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации.

Зеленый город: парки и водоснабжение

На территории Аркадага создано более 10 парков, которые стали важной частью городской среды, способствуя отдыху и экологическому равновесию.

Водоснабжение города обеспечивается современной питьевой очистной станцией мощностью 50 тысяч кубометров воды в сутки. Первая водоподъемная станция, расположенная на 823-м километре реки Каракум, оснащена шестью насосами, каждый из которых перекачивает 650 кубометров воды в час.

Вода поступает в водохранилище емкостью 250 тысяч кубометров, где происходит осаждение песка.

Сточные воды перерабатываются и используются для полива городских садов и цветников, что подчеркивает приверженность Аркадага принципам экологической устойчивости.

Цифровые технологии в управлении ресурсами

В жилых домах установлены «умные» газовые счетчики, которые автоматически подсчитывают объем потребленного газа. Аналогичные системы применяются для учета электроэнергии, что позволяет оптимизировать потребление ресурсов и повысить прозрачность расчетов.

Современная коммунальная инфраструктура, «умные» лифты, единая служба экстренного вызова и продуманная система водоснабжения делают Аркадаг примером города будущего, где инновации служат людям и окружающей среде.///nCa, 4 июля 2025 г. (по материалам газеты «Туркменистан»)