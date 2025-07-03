Туркменистан утвердил обеспечение гарантированного подключения установок ВИЭ к государственным энергетическим системам на основании рекомендаций SECCA

Нормативный документ «Обеспечение гарантированного подключения установок по использованию возобновляемых источников энергии к государственным энергетическим системам» был утвержден приказом Министра энергетики Туркменистана 1 июля 2025 года.

В рамках технической помощи, направленной на развитие нормативно-правовой базы в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 15 мая 2025 года проект Европейского Союза SECCA (Sustainable Energy Connectivity in Central Asia) вручил Министерству энергетики Туркменистана проект «Рекомендаций по обеспечению гарантированного подключения установок по использованию возобновляемых источников энергии к государственным энергетическим системам». Данные рекомендации легли в основу нового нормативного документа.

Документ направлен на упрощение процедур и создание прозрачных условий для подключения солнечных и ветровых электростанций, независимо от формы собственности их владельцев. Он был разработан в соответствии с законом «О возобновляемых источниках энергии» и охватывает как новые установки, так и реконструируемые объекты.

Согласно документу, владельцы объектов ВИЭ обязаны пройти четко определённую процедуру: получить технические условия, разработать проектную документацию, выполнить монтаж и провести пусконаладочные работы. Подключение будет возможно только после осмотра Госэнергонадзором и получения положительного заключения. Документ также устанавливает требования к системам учёта, правилам эксплуатации и условиям договорных отношений между владельцами установок и энергоснабжающими организациями. Новый порядок направлен на развитие «зелёной» энергетики и повышение надежности энергоснабжения в стране.

С начала 2025 года проект SECCA активно сотрудничают с представителями энергетического сектора Туркменистана с целью содействия устойчивому использованию энергетических ресурсов страны и сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. Ранее проект SECCA передал Министерству энергетики проект «Рекомендаций по технике безопасности при эксплуатации объектов электроэнергетики», который лег в основу «Правил по технике безопасности при эксплуатации объектов электроэнергетики», принятых Министерством 2 мая 2025 года. ///SECCA, 1 июля 2025 г.