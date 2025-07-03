Президент Азербайджана и Министр иностранных дел Туркменистана обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества

3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Ханкенди заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова, сообщает официальный вебсайт главы Азербайджана.

Рашид Мередов передал главе Азербайджана приветствия Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Национальному лидеру туркменского народа, Президенту Туркменистана и братскому туркменскому народу.

Отметив, что восстановительные и строительные работы, проводимые в Карабахе, произвели на него большое впечатление, заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана выразил восхищение красотой природы этого региона.

На встрече было еще раз подчеркнуто, что азербайджанцы и туркмены – два братских народа, связанные общими этническими корнями, историческими и культурными узами.

Стороны провели широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества между двумя странами в энергетической, транспортной, культурной, гуманитарной, научной, образовательной и других сферах. В частности, было отмечено проведение в Азербайджане Дней культуры Туркменистана, а в Туркменистане – Дней культуры Азербайджана.///nCa, 3 июля 2025 г.