Платформа GoTürkiye выпустилаМини-Сериал «Istanbul My Love»

Платформа GoTürkiye выпустила свой новый короткометражный мини-сериал под названием «Istanbul My Love». Это удивительное произведение искусства, где переплетаются темы любви, искусственного интеллекта, судьбы и высоких технологий.

Формула любви или провидение?



Сюжет сериала разворачивается вокруг двух главных героев: Ыстамбул (Афра Сарачоглу), молодой и одаренной девушки, которая предлагает программное обеспечение с искусственным интеллектом, способное решать любые жизненные проблемы – даже в сфере любви.

Ее идеей заинтересовывается Тан (Энгин Акюрек), успешный, но закрытый от чувств бизнесмен. Тан бросает ей смелый вызов: если ее алгоритм поможет ему найти истинную любовь всего за три свидания, он инвестирует в ее компанию.

Ыстамбул подбирает для Тана трех идеальных партнеров с помощью своей модели ИИ. То, что начиналось как технологический эксперимент, постепенно превращается в глубокое личное и эмоциональное путешествие для обоих. Но по мере того, как Тан переживает эти свидания, возникает главный вопрос: можно ли запрограммировать любовь? И в конечном итоге, приведет ли алгоритм Ыстамбул Тана к кому-то другому… или к ней самой?

«Istanbul My Love» – Краткая информация:

Количество серий: 10 (каждая по 3 минуты)

Язык: Турецкий (с международными субтитрами)

Премьера: Доступно с 23 июня 2025 года.

GoTürkiye – официальная рекламная платформа Агентства по развитию и продвижению туризма Турции (TGA) – играет ключевую роль в популяризации страны на мировой арене.

Приглашаем вас погрузиться в уникальную атмосферу Стамбула и увидеть эту увлекательную историю любви! Сериал доступен для просмотра на официальном www.youtube.com/@GoTürkiye ///nCa, 4 июля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)