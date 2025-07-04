ТАПИ, Торговля и Сельское Хозяйство: Ключевые темы встречи Туркменистана и Афганистана на полях Саммита ОЭС в Азербайджане

3 июля 2025 г, в рамках Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди, Азербайджан, состоялась встреча между заместителем председателя Кабинета Министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и заместителем премьер-министра по экономическим вопросам Афганистана Абдулом Гани Барадаром.

Основное внимание в ходе переговоров было уделено многонациональному проекту газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), который обе стороны назвали краеугольным камнем региональной взаимосвязанности и развития. Также были затронуты вопросы, касающиеся проекта линий электропередачи и волоконно-оптической связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

Заместитель премьер-министра Барадар сообщил, что Афганистан завершил разработку карты маршрута проекта ТАПИ и прилагает все усилия для обеспечения его беспрепятственной реализации на афганской территории.

Мередов, в свою очередь, попросил афганскую сторону предоставить подробную карту маршрута ТАПИ Туркменистану для завершения оставшихся технических и операционных этапов.

В ходе встречи также обсуждались вопросы дипломатического взаимодействия. Барадар подчеркнул важность укрепления дипломатических отношений между Афганистаном и Туркменистаном, в частности, путем назначения посла в Ашхабаде и генерального консула в Мары.

Он также акцентировал внимание на необходимости расширения торговых связей посредством создания торговых палат и банковских учреждений в обеих столицах, а также упрощения визовых процедур для афганских предпринимателей.

Обе стороны отметили широкий спектр перспективных для сотрудничества экономических секторов, включая горнодобывающую промышленность, транспорт, развитие инфраструктуры и управление проектами.

Ссылаясь на опыт и прогресс Туркменистана в сельском хозяйстве, Барадар выразил заинтересованность в обмене этим опытом с Афганистаном и в совместной работе профильных технических групп из обеих стран.

В свою очередь, министр иностранных дел Мередов подтвердил давнюю приверженность Туркменистана поддержанию добрососедских отношений с Афганистаном, выразив готовность расширять сотрудничество за пределы политической сферы, особенно в области торговли и устойчивого развития.

В заключение стороны договорились, что заместители премьер-министров двух стран будут регулярно отслеживать прогресс по упомянутым направлениям сотрудничества и обеспечивать их эффективную реализацию. ///nCa, 4 июля 2025 г. (на основе пресс-релизов МИД Туркменистана, офиса вице-премьера Афганистана по экономическим вопросам)