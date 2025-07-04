Министры иностранных дел Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

3 июля 2025 года на полях 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов встретился с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

В ходе встречи была отмечена роль и значение взаимных визитов и контактов на высоком уровне между Азербайджаном и Туркменистаном в дальнейшем развитии двусторонних связей.

Обсуждались вопросы региональной безопасности и сотрудничества в рамках международных организаций, а также Каспийского моря.

Министры также обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в энергетической сфере. Была подчеркнута стратегическая роль Туркменистана и Азербайджана как ключевых узлов региональных и международных транспортных коридоров.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели пути диверсификации экономических связей и наращивания объемов взаимной торговли, а также констатировали важность расширения контактов в области культуры, образования, науки и других социальных сферах. ///nCa, 4 июля 2025 г.