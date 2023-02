Почему в Центральной Азии дефицит лука?

nCa Report

Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан ввели запрет на экспорт лука. Совершенно очевидно, что на рынках Центральной Азии наблюдается некоторый дефицит лука.

Свежему урожаю потребуется время, чтобы добраться до потребителей, а тем временем ситуация с ценами и поставками будет ухудшаться, прежде чем улучшится.

Существует несколько причин дефицита лука.

В этом году Центральная Азия пережила суровую морозную зиму, когда температура опускалась ниже 25-30 градусов по Цельсию в течение нескольких дней подряд. Это сказалось на луковых запасах. Как бы то ни было, лук хранится на неизолированных складах, потому что обычно этого достаточно, чтобы сохранить запасы в безопасности в течение зимы. Однако эта зима, невиданная за последние 40 лет, сказалась на многих аспектах жизни региона, в том числе и на луке.

Пакистан, один из основных поставщиков лука в Центральную Азию, пострадал от наводнений. Проливные дожди и наводнения последних лет нанесли ущерб не только посевам зерновых культур, но и лука. В результате в настоящее время Пакистан является нетто-импортером лука.

Конфликт в Украине повлиял на структуру рынка. Южная часть Украины, на долю которой приходится около 80% от общего объема производства лука в стране, пока далека от возвращения к нормальной жизни. Таким образом, украинский лук отсутствует на рынке.

Центральная Азия сама выращивает лук и его зачастую можно экспортировать. Как и в случае со многими другими товарами, рынок лука также подвержен колебаниям – в течение некоторого времени года страна может экспортировать лук, а потом нескольких месяцев в году импортировать этот овощ.

Согласно аналитическим прогнозам, цены на лук в Центральной Азии подскочили не по сезону, но они могут достичь рекордно высокого уровня, побив предыдущие рекорды, где-то с середины марта по середину апреля.

Традиционными поставщиками лука в Центральную Азию являются Иран, Турция, Пакистан и, в меньшей степени, ряд других стран.

С наступлением священного месяца Рамадан – примерно с 23 марта по 22 апреля 2023 года – цены на лук, возможно, еще больше подскочат, поскольку потребление лука в течение этого месяца увеличивается в соседних с регионом странах-экспортерах.

Текущие цены на лук в Турции выше, чем обычно, а новый урожай появится примерно в середине апреля 2023 года. Ирак увеличил импорт лука из Турции, и это негативно сказывается на импортерах из других стран.

Цены в Иране также выросли, сравнявшись с ценами в Турции. Новому урожаю потребуется несколько недель, чтобы попасть на рынок.

Нидерланды, один из крупнейших экспортеров лука в мире и крупнейший в Европе, пострадали от засухи, что привело к снижению урожайности.

Китай может начать экспортировать лук и сыграть ключевую роль на рынке в зависимости от предлагаемых объемов и цены.

В 2021 году мировой экспорт лука оценивался в общей сложности в 3,95 миллиарда долларов США.

Вот некоторые данные за 2021 год:

Экспорт лука по странам

Ниже приведены 15 стран, лидирующих в экспорте лука в долларовом стоимостном выражении:

Нидерланды: 780,7 млн. долларов США (19,8% от общего объема экспортируемого лука) Индия: 449,5 млн долларов (11,4%) Китай: 435,7 млн долларов (11%) Мексика: 413,3 млн долларов (10,5%) Соединенные Штаты: 263,8 млн. долларов (6,7%) Испания: 166,4 млн. долларов (4,2%) Пакистан: 145,7 млн долларов (3,7%) Египет: $141,6 млн долларов (3,6%) Новая Зеландия: 111 млн долларов (2,8%) Франция: 104,2 млн долларов (2,6%) Перу: 99,2 млн долларов (2,5%) Польша: $77,8 млн долларов (2%) Иран: 56,5 млн долларов (1,4%) Канада: 55,3 млн. долларов (1,4%) Италия: $51,6 млн долларов (1,3%)

Страны, получающие наибольшее положительное сальдо торгового баланса от продажи лука

Следующие страны продемонстрировали самый высокий положительный чистый экспорт лука в течение 2021 года. Investopedia определяет чистый экспорт как стоимость общего объема экспорта страны за вычетом стоимости ее общего импорта. Таким образом, приведенные ниже статистические данные представляют собой разницу между стоимостью экспортируемого лука каждой страной и ее импортными закупками этого же товара.

Нидерланды: 623,3 млн долларов США (положительное сальдо чистого экспорта снизилось на 9,7% с 2020 года) Индия: 435,6 млн долларов (рост на 56,1%) Китай: 435,6 млн долларов (снижение на 12,1%) Мексика: 372,9 млн долларов (рост на 11,2%) Египет: 141,6 млн долларов (снижение на 19,1%) Пакистан: 122,7 млн.долларов (рост на 29%) Новая Зеландия: 110,8 млн долларов (рост на 10,8%) Испания: 105 млн. долларов (снижение на -0,6%) Перу: 99,2 млн. долларов (рост на 4,5%) Иран: 56,5 млн долларов (снижение на -59,1%) Турция: 44,7 млн. долларов (снижение на 12,7%) Польша: 39,9 млн долларов (снижение на 9,8%) Мьянма: 35 млн. долларов (снижение на 40,1%) Афганистан: 33,2 млн долларов (снижение на 15,6%) Нигер: 31,3 млн. долларов (рост на 122,8%)

/// nCa, 3 февраля 2023 года