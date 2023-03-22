ЕБРР: Антироссийские санкции стимулируют экономики Центральной Азии

Страны Центральной Азии и Южного Кавказа добились впечатляющего прогресса в развитии товарооборота за счет посреднической торговли товарами из западных стран в Россию. После введения санкций товарооборот ЕС с восточными соседями России многократно увеличился, как и их торговля с Россией. Товарооборот внутри ЕАЭС в 2022 году вырос на 40%.

Кроме того, страны Центральной Азии и Кавказа пополнили свои собственные бюджеты за счет притока рабочей силы, капитала и денежных переводов, а также продажи собственной нефти и газа, спрос на которые резко возрос после резкого сокращения поставок российского голубого топлива в ЕС.

В 2022 году экспорт финских товаров в Центральную Азию вырос до огромных размеров. В Кыргызстане этот показатель увеличился более чем на 800%.Наибольшая положительная динамика этого показателя наблюдалась во втором полугодии прошлого года.

Согласно отчету Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) “Евразийские обходные пути: торговые потоки в Россию через Кавказ и Центральную Азию”, опубликованному в феврале, экспорт Европейского союза и Великобритании в Армению, Кыргызстан и Казахстан увеличился на 15-90% в 2022 году, в зависимости от продукта.

Как также отмечалось, это совпало с санкциями, в результате которых западный экспорт в Россию сократился на 50%, а это означает, что эти две цифры взаимосвязаны.

Расхождение между потоками в Россию и ее южных соседей продолжает увеличиваться. “Поскольку многие западные компании уходят с российского рынка, а российские порты находятся под санкциями, экономики стран Центральной Азии демонстрируют значительный прогресс в торговле с Россией и Китаем, как за счет экспорта их собственной продукции, такой как текстиль, потребительские товары, электроника, а также посредством транспортных и реэкспортных услуг”, — говорится в отчете.

В то время как Казахстан и Туркменистан получают беспрецедентные доходы от нефти и газа, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан выигрывают от значительного увеличения рабочей силы, капитала и денежных переводов. Например, объем индивидуальных финансовых переводов в Кыргызстан в 2022 году достиг рекордно высокого уровня в 2,7 миллиарда долларов США.

Посредническая торговля Центральной Азии и Южного Кавказа с Россией, хотя и не приносит им значительной прибыли, тем не менее является для них значительным источником денежных потоков, а сами объемы поставок поддерживают маржу на низком уровне. Модные и другие товары, такие как iPhone и т.д., по-прежнему легкодоступны в России со средней наценкой всего на 5% выше цен 2021 года.

Кыргызстан с годовым ВВП в 9,75 миллиарда долларов США заработал 411,5 миллиарда долларов США на посреднической торговле с Россией в прошлом году, в то время как Армения с ВВП в 19,5 миллиарда долларов США заработала 1,17 миллиарда долларов США. Хотя можно ожидать, что эта цифра будет расти, отечественные альтернативы также начнут выходить на рынок и вытеснять импортные товары, хотя высоко ценимые западные бренды по-прежнему будут приветствоваться.

Двусторонний товарооборот России с Узбекистаном увеличился на 23% до 9,3 миллиарда долларов, включая экспорт текстиля и сельскохозяйственной продукции в Россию. Экспорт древесины из Казахстана в Европейский Союз вырос в 74 раза, а из Кыргызстана – почти в 18 000 раз, поскольку покупатели из ЕС ищут российские альтернативы. Но ситуация не всегда может такой, как кажется. В Казахстане и Кыргызстане почти нет запасов древесины, а это означает, что древесина, продаваемая в ЕС, российского происхождения.

Западные правительства выразили возмущение тем, что Россия “обходит санкции” с помощью стран Центральной Азии и Южного Кавказа. Однако именно покупатели из ЕС отчаянно ищут альтернативные источники. Нет источника древесины – нет новых жилых построек или мебели.

Это не остановило Министерство юстиции США, которое решило привлечь еще 25 прокуроров для поиска лазеек, с помощью которых Россия “обходит санкции и экспортный контроль”, и американские чиновники приступили к работе в департаменте контрразведки и экспортного контроля. Им будет поручено осуществлять мониторинг организаций, которые помогают России обходить санкции. При необходимости прокуратура сможет возбудить уголовные дела в отношении компаний, нарушающих санкции.

Будут ли эти компании первоначальными российскими поставщиками, посредниками в Центральной Азии или европейскими покупателями, еще предстоит выяснить, равно как и любые политические последствия, вызванные введением санкций США в отношении стран, далеко выходящих за пределы их географического охвата. Между тем, само собой разумеется, что в случае с древесиной Соединенные Штаты и Канада хотят увеличить собственный экспорт древесины и продавать ее в Европу. Поиск товаров покупателями из ЕС действительно может затрудниться, поскольку они пытаются справиться с продажными ценами в Северной Америке и найти более дешевые альтернативы. ///Russia Briefing, 21 марта 2023

Первоначально публиковано на https://www.russia-briefing.com/news/ebrd-report-anti-russian-sanctions-are-boosting-central-asian-economies.html/