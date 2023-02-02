ЭСКАТО ООН: Рост цен на сырьевые товары поддержал экономики Центральной Азии

По сравнению с другими регионами мира, Центральная Азия выделяется своей зависимостью от экспорта сырья. Однако страны, не являющиеся экспортерами, сталкиваются с теми же экономическими вызовами, что и весь остальной мир – так прозвучал ответ на вопрос nCa во время регионального брифинга ООН, посвященного Докладу ООН «Мировое экономическое положение и перспективы (МЭПП) на 2023 год».

Брифинг был проведен онлайн 2 февраля 2023 года сотрудником ЭСКАТО по экономическим вопросам Шуводжитом Банерджи.

Ниже приводится ответ на вопрос, касающийся перспектив Центральной Азии:

Вопрос nCa: Каковы будут перспективы роста для Центральноазиатского региона?

Шуводжит Банерджи:

«По сравнению с другими регионами мира, Центральную Азию, в самых общих чертах, можно дифференцировать среди стран по ее зависимости от экспорта сырьевых товаров.

Экспорт сырьевых товаров имел тенденцию к улучшению в прошлом году из-за неожиданного скачка цен на сырьевые товары, который оказал поддержку их экономикам. Однако другие страны [Центральной Азии], которые не являются экспортерами сырьевых товаров, сталкиваются с таким же давлением, как и другие страны мира, то есть с ростом стоимости жизни, ростом цен на энергоносители, а также ростом цен на сырьевые товары и всеми сопутствующими проблемами с точки зрения [?] обесценивания, ужесточения денежно-кредитной политики и т.д.

Конечно, вдобавок ко всему, в Центральной Азии, в связи с ее близостью к войне на Украине, некоторые страны пострадали более непосредственно, чем другие части Азии.

Кроме того, из-за войны на Украине, из-за очень прямой зависимости некоторых экономик от России и Украины, конфликт оказал на них прямое влияние.

Это наблюдается по нескольким каналам – ключевым здесь является канал денежных переводов. Немало людей из стран Центральной Азии работают в Украине и, в частности, в России. [Денежные] потоки сократились или им пришлось вернуться в родные страны. Таким образом, есть аспект денежных переводов и есть другие аспекты войны, такие как перебои с поставками, влияние санкций на эти страны с точки зрения отношений этих стран с Россией и Украиной. Кроме того, имеются узкие места в поставках из-за санкций».

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В 2022 году на мировую экономику обрушился целый ряд серьезных и взаимоусиливающих потрясений – пандемия COVID-19, война в Украине и вызванные ею продовольственный и энергетический кризисы, резкий рост инфляции, утяжеление долгового бремени, а также чрезвычайная ситуация в области климата. На этом фоне прогнозируется замедление роста мирового производства с 3,0 процента в 2022 году до 1,9 процента в 2023 году, что станет одним из наиболее низких темпов роста за последние десятилетия. Об этом говорится в докладе Организации Объединенных Наций «Мировое экономическое положение и перспективы (МЭПП) на 2023 год».

В докладе представлены мрачные и неопределенные экономические перспективы на ближайшее время. Согласно прогнозам, в 2024 году глобальный рост в умеренной степени ускорится до 2,7 процента, поскольку некоторые факторы, препятствующие росту экономики, начнут ослабевать. Однако на это в значительной степени окажут влияние темпы и последовательность дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики, ход и последствия войны в Украине, а также возможные дальнейшие сбои в цепочках поставок.

Смутные перспективы мировой экономики также ставят под угрозу достижение 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР), а между тем на Саммит по ЦУР 2023 года, который состоится в сентябре, приходится середина процесса реализации Повестки дня на период до 2030 года.

«Сейчас не время для недальновидных подходов и не время для необдуманной экономии бюджетных средств, которая приводит к усугублению неравенства, увеличению страданий и может сделать ЦУР еще в большей степени недостижимыми. Наступившие беспрецедентные времена требуют принятия беспрецедентных мер, – заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. – Эти меры включают в себя революционный пакет стимулов для достижения ЦУР, созданный благодаря коллективным и согласованным усилиям всех заинтересованных сторон», – добавил он.

Доклад «Мировое экономическое положение и перспективы (МЭПП) на 2023 год» доступен здесь:

https://desapublications.un.org/publications/world-economic-situation-and-prospects-2023

///nCa, 2 февраля 2023 г.