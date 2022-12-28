АБР обновил прогноз для экономик Центральной Азии и Кавказа в сторону повышения

Прогноз роста субрегиона Кавказа и Центральной Азии в 2022 году повышен с 3,9% до 4,8% на 2022 год. Прогноз на 2023 год остается неизменным на уровне 4,2%, говорится в декабрьском приложении к флагманскому отчету Азиатского Банка Развития (АБР) «Перспективы развития Азии» -2022 (Asian Development Outlook – ADO).

Корректировка в сторону повышения на 2022 год по сравнению с данными сентябрьского обновления доклада ADO отражает устойчивый рост во многих экономиках субрегиона, поскольку последствия российского вторжения в Украину до настоящего времени оказались более благоприятными. Российская экономика развивалась лучше, чем ожидалось, и экспорт в Россию из субрегиона продолжал оставаться высоким, отмечается в докладе.

По классификации АБР субрегион Кавказ и Центральная Азия включает Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Согласно отчету, экспортеры углеводородов выиграли от высоких цен на энергоносители, а несколько субрегиональных экономик воспользовались притоком людей и капитала из Российской Федерации.

В январе–октябре 2022 года экономика Кыргызстана выросла на 7,0%, вновь получив выгоду от притока туристов, рабочих и компаний из Российской Федерации, а также денежных переводов, усиливших потребление. Особенно эта тенденция активизировалась после объявления мобилизации в России 22 сентября.

В январе-сентябре 2022 года экономика Узбекистана выросла на 5,8%, поскольку профицит первичного дохода увеличился с прибытием сезонных рабочих-мигрантов; экономика Азербайджана выросла на 5,6%, отражая высокий рост в таких отраслях, как строительство, обрабатывающая промышленность и сфера услуг; экономика Таджикистана выросла на 7,8%, при этом промышленность стала основным драйвером роста. Росту в Туркменистане, по-видимому, способствовал оживленный экспорт газа.

Несмотря на тесные экономические связи с Российской Федерацией, рост экономики Казахстана, крупнейшей экономики субрегиона, также составил 2,8% в первые 3 квартала 2022 года. Прогнозы роста на уровне 3%, упомянутые в сентябрьском обновлении ADO, остаются неизменными, поскольку экспорт нефти через Каспийский трубопроводный консорциум по-прежнему ограничен.

Субрегиональный прогноз инфляции на 2022 год повышен с 11,5% в обновлении до 12,5%. Прогноз на 2023 год остается неизменным на уровне 8,5%. Инфляция сохраняется во многих странах субрегиона и главным образом отражает повышение цен на продовольствие.

Примечательно, что прогноз роста в более широком развивающемся Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2023 год сокращен на 0,3 процентных пункта до 4,6%, поскольку ожидается, что ухудшение глобальных перспектив замедлит рост во всех субрегионах за исключением Кавказа и Центральной Азии.

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Доклад АБР «Asian Development Outlook» (ADO) публикуется ежегодно в апреле, с обновлением в сентябре и краткими дополнениями, публикуемыми обычно в июле и декабре.

Декабрьское дополнение к докладу ADO 2022 «Глобальный мрак затуманивает перспективы Азии» можно скачать здесь: https://www.adb.org/outlook

///nCa, 28 декабря 2022 г.