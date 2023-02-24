Объем торговли между Ираном и прикаспийскими государствами превышает 3 миллиарда долларов США

Объем торговли между Ираном и другими прикаспийскими государствами в прошлом году составил 3,03 млрд. долларов США, сообщает иранское информационное агентство Mehr. Физические объем составил 5,54 млн тонн.

Ссылаясь на данные Таможенного управления Ирана, Mehr сообщает, что торговля Ирана (без учета экспорта сырой нефти) с прибрежными государствами Каспийского моря составила 5,54 млн тонн на сумму 3,03 млрд долларов за первые 10 месяцев текущего иранского года (21 марта 2022 – 20 января). При этом зафиксирован рост в стоимостном выражении на 9,19%, но снижение в физическом выражении на 12,59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россия стала основным торговым партнером Ирана среди прикаспийских государств с объем товарооборота в 3,11 млн тонн (снижение на 20,23%) на сумму 1,79 млрд долларов (снижение на 1,27%) за рассматриваемый период. Далее следует Азербайджан с 647,809 тоннами (снижение на 9,59%) на сумму 583,37 млн долларов (рост на 23,45%), Туркменистан с 1,1 млн тонн (снижение на 2,65%) на сумму 389,65 млн долларов (рост на 32,64%) и Казахстан с 664,991 тонной (рост на 11,27%) на сумму 265,9 млн долларов (рост на 33,21%), сообщает Financial Tribune. /// nCa, 24 февраля 2023 [Фото – Silk Road Briefing]