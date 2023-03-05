Новая совместная казахстанско-узбекская внешнеторговая компания создает новое измерение для сотрудничества в Центральной Азии

Казахстан и Узбекистан создали совместную внешнеторговую компанию, которая поможет увеличить двустороннюю торговлю и выйти на рынки третьих стран для совместного маркетинга.

Компания под названием ООО “UzKazTrade” была учреждена компаниями Kaz Trade и Uz Trade, сообщает Podrobno.uz. Она была названа

«Деятельность внешнеторговой компании будет направлена на проведение исследований рынка и конкурентного анализа продукции крупных предприятий двух стран, выработку предложений по размещению заказов на выпуск готовой продукции, оптимизацию и координацию процессов взаимной торговли, содействие бизнесу в сертификации и продвижении на экспорт товаров», – говорится в сообщении говорит Podrobno.uz.

Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном в 2022 году составил около 5 миллиардов долларов США, увеличившись на 29,8% по сравнению с предыдущим годом. /// nCa, 5 марта 2023 г.