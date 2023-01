Каспийское море быстро сокращается. Прибрежные страны пытаются найти решение, но проблема имеет глобальный характер

Комментарий nCa

«…к 2100 году уровень воды в Каспийском море может упасть еще на 8-30 метров (от 26 до 98 футов)».

Это тревожная цитата из исследовательской работы под названием «Судьба Каспийского моря в условиях прогнозируемого изменения климата и забора воды в 21 веке».

Она была написана Сифаном А Кориче, Джой С. Сингарайер и Ханной Л. Клок и опубликована IOP Publishing 24 августа 2021 года.

The fate of the Caspian Sea under projected climate change and water extraction during the 21st century

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac1af5

Каспийское море сокращалось в течение последних нескольких десятилетий, и ученые пытались выявить причины. Все согласны с тем, что темпы обмеления Каспийского водоема весьма тревожны и чреваты последствиями не только для региона, но и для всего мира. — Виной всему изменение климата.

Фрэнк Весселинг и Маттео Латтуада затронули эту тему в своей статье, опубликованной изданием The Conversation 23 декабря 2020 года.

Название статьи довольно откровенное: «В этом столетии уровень Каспийского моря понизится на 9 метров и более – экоцид неизбежен».

The Conversation

https://theconversation.com/the-caspian-sea-is-set-to-fall-by-9-metres-or-more-this-century-an-ecocide-is-imminent-152229

Фрэнк Весселинг и Маттео Латтуада прямолинейны в выражениях.

Они пишут:

«К концу столетия Каспийское море опустится на 9-18 метров. Это глубина, значительно превышающая высоту большинства домов. Это означает, что озеро потеряет по меньшей мере 25% своего прежнего размера, обнажив 93 000 кв. км суши. Если бы эта новая земля была страной, она была бы размером с Португалию.

Как мы выяснили в нашем новом исследовании, кризис вполне может привести к экоциду, такому же разрушительному, как в Аральском море, которое расположено всего в нескольких сотнях километров к востоку. Поверхность Каспия уже опускается на 7 см каждый год, и эта тенденция, вероятно, будет усиливаться. Через пять лет водоем может опуститься примерно на 40 см, чем сегодня, а через десять лет – почти на метр. Морские страны по всему миру смиряются с повышением уровня моря примерно на один метр к концу столетия. Каспийскому морю грозит снижение уровня на аналогичную величину – только произойдет это за десятилетие.

Виной всему изменение климата. Воды Каспийского моря изолированы, его поверхность уже находится примерно на 28 метров ниже уровня мирового океана. Уровень моря зависит от поступления вод из рек, в основном из могучей Волги на севере, от количества осадков и испарения.

В конце века Волга и другие северные реки все еще будут питать водоем. Однако прогнозируемое повышение температуры примерно на 3-4 ℃ в регионе приведет к испарению через поверхность».

Что касается причин такого сокращения размеров Каспия, то эксперты почти единодушны.

Существует множество прошлых и продолжающихся исследований, посвященных причинам сокращения Каспийского моря. Одно из них был подготовлено Дж. Л. Ченом, Т. Пеккером, К. Р. Уилсоном, Б. Д. Тэпли, А. Г. Костяной, Ж.-Ф. Крето и Е. С. Сафаровым.

В этом исследовательском документе, опубликованном в 2017 году AGU Publications в своем бюллетене о геофизических исследованиях, авторы утверждают, что сокращение Каспийского моря может быть связано, по крайней мере частично, с уменьшением количества осадков, увеличением испарения и сокращением речного стока (реки сбрасывают свои воды в Каспий). Исследование охватывает период 1979-2015 годов.

The Geophysical Research Letters

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2017GL073958?_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=en

Питер Докрилл в статье для Science Alert, чтобы доказать свою точку зрения, развивает доводы исследовательской работы Чена и др. 2017 года, и подключает мнения экспертов.

В своей статье под названием «Мы наконец-то знаем, почему Каспийское море испаряется с лица планеты» Докрилл пишет:

«Исследователи утверждают, что повышение температуры приземного воздуха над Каспийским морем – общее повышение примерно на 1 градус Цельсия (1,8 градуса по Фаренгейту) с 1979 года – привело к увеличению испарения, и наиболее вероятной причиной всего этого является изменение климата.

В то время как общий уровень воды в Каспийском море колебался в течение нескольких сотен лет, резкие изменения в прошлом столетии свидетельствуют о том, что испарение, вызванное более высокими температурами, оказывает наибольшее влияние на водоем.

[ . . . ]

Изучив спутниковые данные наряду с записями осадков и стока в море из рек, команда обнаружила, что влияние испарения на уровень воды оказалось более значительным по сравнению с другими факторами.

Другими словами, испарение оказывает большее воздействие, опережая поступления от осадков или стока, впадающих в Каспий рек.

“Если температура в регионе Каспийского моря продолжит повышаться, ожидается, что скорость испарения также вырастет”, – объясняет космический геодезист Анни Казенав из французского космического агентства CNES, которая не участвовала в исследовании.

Если речной сток соответственно не увеличится или количество осадков в Каспийском дренажном бассейне соответственно не увеличится, дисбаланс, вероятно, сохранится».

Science Alert

https://www.sciencealert.com/the-caspian-sea-is-literally-evaporating-in-response-to-rising-temperatures

Все исследования указывают на три причины сокращения площади Каспийского моря: 1. Повышение температуры поверхности; 2. Уменьшение годового количества осадков; и 3. Уменьшение объема воды, сбрасываемой реками в Каспийское море.

* * *

Туркменистан преобразовал в 2019 году государственное предприятие по Каспийскому морю в Институт Каспийского моря. Его структура и мандат были дополнительно упорядочены в соответствии с президентским указом, изданным в 2021 году. Институт имеет широкий мандат, включая изучение сокращения Каспийского моря.

Государственные ведомства, связанные с экологией и охраной окружающей среды, также занимаются изучением проблем, стоящих перед Каспием, и поиском их решений.

Недавно Казахстан назначил Зульфию Сулейменову на пост министра экологии и природных ресурсов. В свои 34 года она является самым молодым членом кабинета Токаева. Всего пару дней назад она объявила, что Казахстан примет новые подходы к решению проблемы сокращения Каспийского моря.

В Иране действует несколько агентств и учреждений, которые исследую каспийскую проблематику, в том числе департамент окружающей среды (организация министерского уровня) и Иранский национальный институт океанографии и атмосферных наук.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана имеет дочернюю организацию, занимающуюся экологическими проблемами Каспия.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды России и подведомственные организации и учреждения внимательно мониторят каспийскую проблему.

Саммит глав прикаспийских государств и другие органы Каспийского региона также следят за сокращением Каспия.

Однако проблема носит поистине глобальный характер.

Изменение климата и его последствия не ограничиваются ничьими географическими границами. Каждый должен играть свою роль с полным чувством ответственности.

Что касается вопроса сокращения сброса речных вод в Каспий, то главная ответственность лежит на России, поскольку река Волга является основным источником воды для Каспия. России необходимо будет найти способы восстановить объем ежегодного сброса волжских вод в Каспий до уровня 1970 года. /// nCa, 19 января 2023 г.