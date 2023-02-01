Судьба Каспия – Ожидает ли Каспийское море судьба Арала?

Проф. Д-р Абдулвахап Кара

Эксперты предупреждают о возможности новой экологической катастрофы в Каспийском море, подобной высыханию Аральского озера в последние годы.

Одна из важных причин этого заключается в ежегодном сокращении уровня воды в реке Урал. Река Урал достигает Каспия через территории Российской Федерации и Казахстана. Исток реки расположен в горах Наджим в Башкортостане и протекает через Челябинскую, Оренбургскую и Атыраускую области России и Казахстана, преодолевая расстояние в 2543 км. По протяженности, Урал – третья по величине река Европы.

Специалисты начали предупреждать о снижении уровня воды на Урале со второй половины 1980-х годов. С 2018 года экологи все чаще в своих предупреждениях используют слово “катастрофа”.

Александр Чибилев, один из ведущих мировых экспертов по экологии реки Урал и житель Оренбурга, Россия, начал изучать реку в 1980-х годах и опубликовал множество научных работ на эту тему. По его словам, обмеление Урала впервые наблюдалось в 1970-х годах, что совпадает с началом строительства гидроэлектростанций и, следовательно, крупных водохранилищ. Сегодня в бассейне Урала построено 19 плотин и крупных водохранилищ. Все они расположены на территории Российской Федерации, в Оренбургской и Челябинской областях. Всего река Урал имеет 58 притоков. Крупнейшими из этих притоков являются Сакмара, Элек и Чаган. С момента строительства Ириклинского водохранилища на Верхнем Урале 80% речной воды поступает из Сакмары.

Кроме того, в 1970-х годах в Уральском бассейне активизировалась деятельность новых сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Деятельность овощеводческих, фруктовых и животноводческих хозяйств потребовала все большего объема воды в связи с заданными темпами развития, которые были довольно высокими по советским стандартам.

В дополнение к этому, изменения континентального климата и глобальное потепление в целом на Земле также являются фактором, негативно влияющим на воды рек.

Каспийское море, не связанное с океаном и морями, сокращается на 7 см в год, а его мелководная северная часть в настоящее время имеет глубину всего в 4-6 метров. Многие годы эта часть Каспийского моря служила источником средств к существованию для прибрежных жителей, которые ловили рыбу и производили икру.

Этот регион был нерестилищем водных животных, таких как белуга, осетр, каспийские тюлени и других рыб, а также пристанищем для мигрирующих птиц, например, розовых фламинго.

Обмеление северного Каспия создает риск исчезновения этой уникальной экосистемы, в которой обитают каспийские тюлени, уже находящиеся под угрозой исчезновения. Риск также высок из-за загрязнения, вызванного добычей нефти и сбросом сточных вод, чрезмерным использованием ресурсов и браконьерством со стороны местных жителей, пытающихся свести концы с концами.

Д-р Фрэнк Весселинг, исследовавший морское биоразнообразие в естественно-научном музее и исследовательском центре «Naturalis» в Лейдене, Нидерланды, считает, что «многие важные рыболовные угодья вокруг Северного Каспия могут исчезнуть». Он подчеркивает, что отсутствие соответствующих меры будет иметь огромные негативные последствия, особенно для населения, проживающего в этом районе.

Исследования показывают, что если не заниматься изучением проблематики, Каспийское море может опуститься на 9-18 метров и потерять 25-30% площади поверхности к концу этого столетия. Падение уровня моря окажет разрушительное воздействие не только на окружающую среду и экономику соседних стран, но и на геополитическую ситуацию, которая и так напряжена из-за неопределенности морских границ, судоходных водных путей и прав на рыболовство.

Игнорирование проблемы, безусловно, может привести к экологической катастрофе, подобной той, которая оставила после себя порты-призраки и умирающее Аральское море. Чтобы улучшить катастрофическое состояние реки Урал, Россия и Казахстан вместе ищут средства правовой защиты.

Первое российско-казахстанское соглашение о совместном использовании и охране трансграничных природных богатств было подписано в 1992 году. Позже была создана и межправительственная комиссия. В 2018 году также состоялось заседание Российско-казахстанской комиссии, на котором были в значительной степени рассмотрены аспекты практической экологической работы.

В июне 2019 года на Международном экологическом форуме было принято решение о создании двустороннего межправительственного органа по охране Урала. Разработана подробная программа восстановления экосистемы Урала, в рамках этой программы утверждены конкретный план действий и дорожная карта, создана рабочая группа.

Недавние совместные усилия России и Казахстана показывают, что серьезность экологического кризиса в бассейне Урала осознается, но до сих пор не было предпринято никаких конкретных шагов для решения актуальных проблем.

В своем выступлении на 6-м Каспийском саммите, состоявшемся в Ашхабаде, столице Туркменистана, 29 июня 2022 года, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к участию в усилиях по подготовке совместного плана действий по улучшению ситуации на реке Урал. В своем выступлении Токаев сказал: «Мы несем ответственность за принятие совместных и эффективных мер по спасению реки Урал, иначе в будущем спасать будет нечего. Мы призываем все стороны объединить усилия и разработать совместный план действий по улучшению состояния реки Урал», – сказал он.

Таким образом, необходимы срочные и скоординированные действия, чтобы наверстать упущенное драгоценное время, если только Каспийскому морю не суждено в значительной степени высохнуть, как Аральскому морю. В этом отношении важно, чтобы Казахстан и Россия осуществили меры по спасению реки Урал, обеспечивающей поступление существенного объема воды в Каспий, путем взаимовыгодного, научно обоснованного сотрудничества, учитывающего не только их экологические, но и экономические интересы. /// nCa, 1 февраля 2023 г.

Первоначально опубликовано на турецком языке в газете «Önce Vatan Gazetesi». Ссылка на статью: https://www.oncevatan.com.tr/hazarin-kaderi-makale,56018.html