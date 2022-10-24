Румыния и Туркменистан обсуждают развитие транспортного коридора “Каспийское море – Черное море”

В Министерстве транспорта и инфраструктуры Румынии состоялась встреча посла Туркменистана А.Аннаева с Адрианом Джорджем Фогисом, координатором Рабочей группы по международному транзитно-транспортному маршруту “Каспийское море – Черное море”.

Стороны обсудили партнерство в транспортно-коммуникационной сфере, в том числе подготовку проекта межправительственного соглашения о международном транзитно-транспортном коридоре “Каспийское море – Черное море”.

О создании этого коридора было объявлено в конце июля 2018 года в ходе заседания туркмено-румынской рабочей группы по транспортным вопросам.

Коридор соединит Каспийское и Черное моря через Азербайджан и Грузию с пунктом назначения в Румынии. Важными звеньями маршрута станут румынский черноморский порт Констанца и порт Туркменбаши. ///nСa, 22 октября 2022 г.