Эрдоган: Надеюсь, что туркменский газ в скором будущем начнет поступать в Турцию через Каспийское море

Через несколько часов в Туркменской Авазе начнется трехсторонний саммит Турции, Туркменистана и Азербайджана.

Энергетика и транспортная связуемость являются одними из главных тем повестки дня саммита.

Турецкий лидер отметил, что одним из приоритетных направлений диалога с Баку и Ашхабадом является энергетический сектор. “Я надеюсь, что туркменский газ вскоре начнет поступать в Турцию через Каспийское море”, – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед вылетом в Туркменистан во вторник вечером, сообщает Anadolu.

По его словам, в повестку дня трехсторонних переговоров в Туркменистане также включены темы торговли.

Анкара прилагает максимальные усилия для развития сотрудничества с тюркоязычными странами, в том числе, с братскими Туркменистаном и Азербайджаном, подчеркнул Эрдоган.

Он также отметил, что намерен обсудить региональные и международные процессы в Авазе с коллегами из Туркменистана и Азербайджана.

«Планируем к подписанию различные документы, призванные укрепить правовую базу межгосударственного сотрудничества Турции, Азербайджана и Туркменистана. Наша основная цель внести вклад в процветание и безопасность не только трех стран, но и региона в целом. Укрепим взаимодействие и сделаем все возможное, чтобы текущее столетие стало “веком тюрков», – заявил турецкий лидер. ///nCa, 14 декабря 2022