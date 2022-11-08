Президент Казахстана предложил создать Научно-исследовательский институт по Каспию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать государственный научный институт, который будет осуществлять исследования Каспийского моря. Об этом он заявил во время визита в Мангистаускую область, сообщает МИА «Казинформ».

«Остро строит проблема снижения уровня воды в Каспийском море. С 2005 года снижение составило уже свыше одного метра. Причины и последствия этого явления нуждаются в тщательном и всестороннем изучении», – подчеркнул он.

Также Токаев указала на необходимость тесного взаимодействия по проблеме обмеления Каспийского водоема с коллегами из других прикаспийских государств.

В Каспийское море свои воды несут 130 рек. Из-за климатических сдвигов они интенсивно мелеют, что приводит к спаду поступления воды в море. Экологический кризис может существенным образом затронуть северные и восточные части моря. ///nCa, 8 ноября 2022 г.