Британское Посольство приглашает на первый в Туркменистане экологический фестиваль

9 октября Посольство Великобритании в Туркменистане, при поддержке молодых климатических активистов и экоблогера Гульнары Тайджановой, организует первый в Туркменистане климатический и экологический фестиваль в Ашхабаде под названием «Сохраним Землю вместе!».

Мероприятие состоится с 15:00 до 20:00 в воскресенье 9 октября на террасе Терасса отеля Ак Алтын (Кактус).

Фестиваль призван осветит самые насущные климатические проблемы, угрожающие нашей планете, и вдохновить сообщество на действия в области климата и экологическую деятельность по всему Туркменистану.

Программа фестиваля предусматривает множество увлекательных мероприятий, включая живые выступления, экологически чистые мастер-классы для детей, выставку солнечных батарей, викторины и веселые игры, музыку и танцы, приглашенных докладчиков и презентации, а также как показ знаменитого фильма Дэвида Аттенборо.

Вход на фестиваль бесплатный, но участников просят принести по одной использованной пластиковой бутылке на человека в качестве «вступительного взноса».

Акция пройдет в рамках мероприятий по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Великобританией.

///nCa, 29 сентября 2022 г.