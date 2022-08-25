Туркменские женщины и девушки приняли участие в церемонии запуска платформы STEM4ALL в Центральной Азии

Участницы первого в истории Женского хакатона в Туркменистане при поддержке ПРООН в Туркменистане приняли онлайн-участие в запуске региональной платформы под названием STEM4All, сообщает ПРООН в социальных сетях.

STEM4ALL – это совместная платформа ПРООН и ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии, направленная на ускорение гендерного равенства и расширение возможностей женщин и девочек в инженерной и технологической областях.

STEM4ALL ориентирована на широкую аудиторию – от женщин и девочек до политиков и частного сектора. Это виртуальное публичное пространство для пропаганды, исследований и новостей в целях содействия гендерному равенству и интеграции в STEM по всему региону и за его пределами.

Платформа предоставляет бесплатные онлайн-курсы и возможности стажировки.

Более подробная информация здесь: https://stem4alleurasia.org ///nCa, 24 августа 2022 года