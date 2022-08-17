В Туркменистане завершилась Международная транспортная конференция РСНВМ – подписано несколько соглашений – принято Авазинское Заявление

Конференция министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, под эгидой ООН, завершила во вторник свою работу в туристической зоне Аваза.

В рамках второго дня форума состоялось четыре сессии и несколько параллельных мероприятий.

На третьей сессии под названием “Развитие коридоров, региональных связей и интегрированных мультимодальных транспортных систем”, подчеркивалось, что транспортные коридоры, все чаще используемые РСНВМ и их соседями по транзиту, играют важную роль в устойчивом восстановлении после Covid-19.

Продвижение коридоров особенно важно для РСНВМ, поскольку они поддерживают физическую и функциональную инфраструктуру, которая способствует беспрепятственному транзитному потоку и торговле, тем самым стимулируя увеличение торгового потенциала РСНВМ и региональному развитию.

Венская программа действий для РСНВМ предусматривает развитие и создание эффективной системы мультимодальных перевозок в этих странах и странах транзита. В частности, коридоры открывают путь для развития торговли и способствуют региональной интеграции.

Следующая сессия обратила внимание участников на необходимости ускорения цифровизации для улучшения условий транзита и упрощения процедур торговли, а также для устойчивого восстановления после COVID-19.

В частности, в панельных презентациях были представлены политические меры и инструменты для улучшения цифровизации и упрощения торговых процедур. Спикеры сошлись во мнении, что цифровизация поможет упростить процедуры пересечения границ, обеспечить полностью безбумажную логистику и транспортировку. Отсутствие координации на границах создает конкретные проблемы, которые могут быть решены с помощью цифровизации.

На сессии были озвучены рекомендации по улучшению транзита и упрощению процедур торговли за счет более широкого использования ИКТ и цифровизации РСНВМ и странами транзита.

В ходе пятой сессии были рассмотрены вопросы устойчивой мобильности, экологически устойчивых транспортных систем и передовой практики смягчения последствий климатических сдвигов.

На этой сессии обсуждался вопрос о том, как сделать транспортные системы были устойчивыми и адаптированными к последствиям изменения климата, поскольку это является основным риском для устойчивости транспорта в РСНВМ.

На данный момент выбросы парниковых газов, вызванные транспортным сектором РСНВМ, более чем удвоились в период с 2000 по 2021 год.

Эксперты определили потребности и поделились передовым опытом, доступными инструментами, стратегиями и рекомендациями по развитию устойчивого транспорта и устойчивой инфраструктуры.

Последняя сессия была посвящена вопросам укрепления партнерских отношений в целях наращивания потенциала, устойчивого транспорта, инициатив в области сбора данных и безопасности дорожного движения.

Оценки показывают, что для достижения среднемировой плотности автомобильных и железных дорог с твердым покрытием РСНВМ потребуется инвестировать в течение двадцати лет около 500 миллиардов долларов США, что эквивалентно 2% ВВП.

В ходе панельных дискуссий были определены пробелы в потенциале, с которыми сталкиваются РСНВМ в создании эффективных и устойчивых транспортных систем, в том числе в области развития инфраструктуры, сбора данных, решений в области ИКТ, безопасности дорожного движения и т.д. Эксперты изучили возможности для оказания технической помощи и налаживания партнерских отношений, которые могут быть укреплены на национальном, региональном и международном уровнях.

Подписанные документы

На полях конференции Туркменистан подписал несколько документов с зарубежными партнерами по транспортному сотрудничеству, в том числе:

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Молдова о международном автомобильном сообщении;

Меморандум о взаимопонимании между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта Российской Федерации;

Меморандум о взаимопонимании между агентством «Türkmendeňizderýaýollary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Агентством морского транспорта Грузии.

Итоговое Заявление министерской конференции стран, не имеющих выхода к морю – ключевые моменты

На заключительном заседании конференции вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подвел итоги форума и представил основные положения Авазинского заявления.

Заявление представляет собой обобщенное изложение материалов конференции, основанное на заявлениях, сделанных министрами, справочных документах и материалах сессий.

В документе подчеркивается важная роль транспортного сообщения для устойчивого постпандемического восстановления РСНВМ и содержится призыв к улучшению транспортной связуемости, ускорению реализации Венской программы действий.

В документе признается, что процесс восстановления транспортного сектора в странах, не имеющих выхода к морю, не стабилен, несмотря на то, что транспортная деятельность начала восстанавливаться во всем мире. Следовательно, выделенные финансовые ресурсы могут внести свой вклад в развитие устойчивой транспортной инфраструктуры.

В частности, в заявлении содержится призыв к расширению сотрудничества и наращиванию потенциала, более широкому использованию информационно-коммуникационных технологий в транспортных и транзитных системах.

Заявление призывает к развитию коридоров, региональной связности, интегрированных мультимодальных транспортных систем и бесперебойной связи транспорта и торговли. В нем отмечается, что активизация осуществления соглашения Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли, а также других международных и региональных конвенций, правил и соглашений, касающихся торговли и транспорта, странами, не имеющими выхода к морю, странами транзита и их партнерами имеет основополагающее значение для устранения задержек на границах.

В заявлении указывается, что для того, чтобы РСНВМ могли улучшить связь и развивать инфраструктуру, крайне важно укреплять сотрудничество и партнерские отношения между всеми заинтересованными сторонами.

Наряду с этим, подчеркивается необходимость оказания помощи РСНВМ в ускорении их перехода на низкоуглеродные источники энергии и технологии с учетом того, что изменение климата может нарушить транзитную торговлю и взаимосвязанные цепочки поставок.

В заявлении акцентирован призыв к увеличению инвестиций и финансирования в РСНВМ из различных источников, расширению внутреннего государственного и частного финансирования, увеличению официальной помощи в целях развития, содействию двустороннему субрегиональному и региональному сотрудничеству по инфраструктурным проектам, увеличению прямых иностранных инвестиций.

В нем отмечается важность проведения регулярных международных встреч высокого уровня в рамках Ашхабадского процесса по устойчивому транспорту, начатого на Первой Глобальной конференции по устойчивому транспорту.

Наконец, в кратком заявлении содержится призыв к РСНВМ и их партнерам по развитию принять самое активное участие в процессе подготовки к участию в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в 2024 году на самом высоком возможном уровне. ///nCa, 16 августа 2022 года (источник фото – скриншоты прямой трансляции)