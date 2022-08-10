Встреча Технической группы по Стратегии партнерства со странами-членами ИБР (MCPS) с представителями Туркменистана

Техническая группа по Стратегии партнерства со странами-членами (MCPS) Группы Исламского банка развития (IsDB), возглавляемая Региональным центром Алматы и представленная департаментами штаб-квартиры ИБР и подразделений Группы ИБР, провела серию онлайн-встреч с заинтересованными министерствами и государственными комитетами для разработки Концептуальной записки Стратегии партнерства со странами-членами для Туркменистана.

Встречи были проведены в период с 18 июля по 2 августа 2022 года, на которых группа обсудила национальные приоритеты правительства Туркменистана в области развития и потенциальные секторальные и тематические проблемы, предложенные для рассмотрения в рамках стратегии партнерства.

Итоги двусторонних технических встреч ознаменовали успешное начало Группой ИБР процесса подготовки к новой стратегии партнерства для Туркменистана на 2022-2025 годы в полном соответствии с долгосрочной национальной программой социально-экономического развития Туркменистана на период 2022-2052 годов и другими среднесрочными приоритетными отраслевыми программами Правительства Туркменистана.

Туркменистан официально присоединился к ИБР в 1994 году. Это страна с доходом выше среднего с населением 6,1 миллиона человек (2021 год) и вторая по площади страна в Центральной Азии.

Это будет первая в истории стратегия партнерства для Туркменистана, которая задействует синергию Группы ИБР, основанную на многочисленных конкурентных преимуществах (продуктах и услугах) и глобальных партнерствах банка. Стратегия также обеспечит необходимую финансовую, техническую поддержку, развитие знаний и потенциала, а также поддержку частного сектора Туркменистана. ///Региональный хаб ИБР в Алматы, 9 августа