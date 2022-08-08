В Ташкенте состоялась Международная конференция «Обеспечение межнационального согласия в странах Центральной Азии»

На прошлой неделе в Ташкенте в рамках фестиваля «Дружбы» была организована международная конференция на тему «Обеспечение межнационального согласия в странах Центральной Азии».

Как известно, 30 июля в Узбекистане по инициативе Президента Шавката Мирзиёева празднуется День дружбы народов. К этому празднику и был приурочен Фестиваль дружбы, прошедший с 30 июля по 7 августа, организованный Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами.

Предварила конференцию выставка народно-прикладного искусства, организованная таджикским, казахским, туркменским и кыргызским культурными центрами.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров, министерств, ведомств и организаций, соотечественники, проживающие за рубежом, представители международных организаций и дипломатического корпуса, общественных объединений, обществ дружбы, национальных культурных центров, религиозных конфессий Узбекистана, ученые и специалисты по вопросам межнациональных отношений, высокопоставленные лица из зарубежных стран, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, ведущие специалисты, международные и региональные организации, институты гражданского общества.

Основной целью международной конференции является объединение информационного и научного потенциала стран Центральной Азии для обеспечения межэтнического согласия, сближения их культур, а также укрепление атмосферы добрососедства, дружбы между странами Центральной Азии.

Как уже отмечалось, обеспечение межнационального согласия и религиозной толерантности в Новом Узбекистане свидетельствует о наличии широких возможностей для развития культур и традиций разных народов. В центре проводимых в Узбекистане широкомасштабных реформ стоит обеспечения интересов людей, их прав и свобод.

Представители более 130 национальностей и народов, проживающих в республике, своей активной деятельностью вносят большой вклад в развитие страны.

На пленарном заседании конференции были заслушаны отчеты о достигнутых успехах в укреплении дружественных отношений и открытого диалога со странами региона во внешней политике Узбекистана.

Отмечалось, что Узбекистан как равноправный субъект международных отношений проводит активную внешнюю политику на региональном и глобальном уровне и развивает взаимовыгодные отношения с зарубежными партнерами. Сегодня особое внимание уделяется дальнейшему укреплению отношений со странами Центральной Азии в духе многовековой дружбы и добрососедства, стратегического партнерства и взаимного доверия.

Большая роль в этом процессе отводится «народной дипломатии», которая осуществляется посредством встреч, конференций, видеоконференций и других мероприятий с участием деятелей искусства и культуры, академических кругов, предпринимателей и молодежи, туристических и спортивных организаций, общественных объединений и неправительственных организаций.

В конференции были рассмотрены такие темы, как «Этнокультурные связи в государствах Центральной Азии: залог дружбы и стабильности», «Опыт государств Центральной Азии в работе с общественными объединениями соотечественников» и «Этнотуризм и этноспорт: зарубежный опыт и перспективы развития».

Форум завершился принятием резолюции по дальнейшему сотрудничеству, были разработаны и приняты рекомендации конференции, способствующие обеспечению межнационального согласия, солидарности и дружеских отношений между странами Центральной Азии.

Анвар Насиров: Внешняя политика Нового Узбекистана стала практическим катализатором многих крупных позитивных идей и изменений в регионе Центральной Азии

Директор Международного института Центральной Азии (МИЦА) Анвар Насиров принял участие в работе международной конференции «Обеспечение межнационального согласия в Центральной Азии», сообщает ИА «Дунё».

Выступая на пленарном заседании, директор МИЦА Анвар Насиров отметил, что проведение конференции является важным событием не только для Узбекистана, но и всех стран Центральной Азии, которое, несомненно, внесёт свой весомый вклад в обеспечение межнационального согласия и толерантности в регионе, укрепление атмосферы дружбы и чувства единой большой многонациональной семьи, воспитание молодёжи в духе уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, расширение культурно-гуманитарных связей народов наших государств.

Особую актуальность это приобретает в наше время, когда в мире наблюдается снижение уровня взаимного доверия и эскалация конфликтов, в том числе межэтнических. В силу этого межнациональное согласие приобретает чрезвычайно важное значение для многонациональных государств, к которым относятся все страны нашего региона – Центральной Азии.

Центральная Азия с древнейших времён и по настоящее время всегда была и остаётся мультикультурным, полиэтническим и поликонфессиональным регионом. Этническая и религиозная терпимость, открытость стали естественными нормами, необходимыми для мирного сосуществования и развития.

Это уникальное качество наших народов и сегодня очень часто проявляется в повседневной жизни и во взаимоотношениях между государствами Центральной Азии.

Директор МИЦА подчеркнул, что сегодня важнейшим приоритетом внешней политики Узбекистана является дальнейшее укрепление многовековой дружбы, отношений добрососедства, стратегического партнёрства и взаимного доверия с государствами Центральной Азии.

В последние годы внешняя политика Нового Узбекистана стала практическим катализатором многих крупных позитивных идей и изменений в регионе Центральной Азии.

Оставаясь верным своему избранному внешнеполитическому курсу, Президент Узбекистана строит тесный, конструктивный и доверительный диалог с руководителями стран Центральной Азии, нацеленный на совместное решение актуальных вопросов обеспечения мира, стабильности, безопасности, достижения устойчивого экономического развития и межнационального согласия.

Акрамжон Неъматов: Государства Центральной Азии твердо привержены обеспечивать межнациональное согласие

Государства Центральной Азии твердо привержены обеспечивать межнациональное согласие, заявил первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при главе нашего государства (ИСМИ) Акрамжон Неъматов, выступая международной конференции «Обеспечение межнационального согласия в государствах Центральной Азии», сообщает ИА «Дунё».

Выступая с докладом «Роль институтов гражданского общества в обеспечении межнационального согласия в центральноазиатском регионе», представитель ИСМИ подчеркнул, что Центральная Азия на протяжении веков являлась перекрестком цивилизаций, здесь в мире и согласии проживало и проживает множество народностей и национальностей. Многонациональность нашего региона всегда выступала ключевым фактором его развития и прогресса, создавала условия для диалога и сотрудничества с внешним миром, взаимообогащения культур.

Акрамжон Неъматов отметил, что культурно-исторический процесс сформировал, по сути, уникальное цивилизационное сообщество в Центральной Азии, основными характеристиками которого являются великодушие народов региона, их естественное уважительное и дружелюбное отношение к представителям других народностей, неприятие культуры ксенофобии и дискриминации.

По словам эксперта, сегодня, когда мир переживает дефицит доверия и взаимопонимания, культурно-историческое наследие является важным драйвером укрепления добрососедства и сотрудничества, мира и спокойствия в нашем регионе. Поэтому его сохранение, преумножение и передача будущим поколениям является нашей общей обязанностью.

Представитель ИСМИ констатировал, что Центральная Азия – это более 100 национальностей и народностей, это огромный потенциал для межкультурного диалога и межгосударственного взаимодействия.

При этом он отметил, что в последнее время благодаря политической воле и совместным усилиям лидеров стран региона тренд на дальнейшее сближение народов Центральной Азии и поддержание межнационального согласия в нашем общем центральноазиатском доме обретает устойчивый и необратимый характер.

Как полагает эксперт, доброй традицией стало частое проведение в странах Центральной Азии различных совместных культурно-гуманитарных мероприятий и встреч. Это Дни культуры, литературы, искусства и кино, творческой интеллигенции, Вечера дружбы, различные форумы и фестивали. Они способствуют сближению народов, укреплению межконфессионального согласия в регионе.

О твердой приверженности государств Центральной Азии превратить регион в пространство взаимного доверия, мира и межконфессионального согласия свидетельствуют положения «Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве стран Центральной Азии в XXI веке», впервые принятого по итогам недавно состоявшейся в Кыргызстане Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Он подчеркнул, что в этом поистине историческом документе стороны вновь подтвердили, что сохранение духовной и культурной общности народов, обеспечение защиты этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности этнических групп, создание условий для их равноправного участия в культурной, социальной, экономической и политической жизни является общей обязанностью государств Центральной Азии.

Как считает Акрамжон Неъматов, несомненно, данная договоренность, отвечающая коренным интересам народов стран Центральной Азии, будет содействовать поддержанию прочного мира и созданию благоприятных условий для устойчивого и поступательного развития региона. ///nCa, 7 августа 2022 г.