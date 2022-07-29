В Туркменистане улучшено взаимодействие пограничных, миграционных и таможенных органов при содействии Европейского Союза

26-28 июля 2022 года Программа содействия управлению границами в Центральной Азии организовала национальный семинар в Ашхабаде по вопросам сотрудничества между пограничной, миграционной и таможенной службами Туркменистана. Семинар также оказал содействие в оптимизации пограничного и таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу. Данный семинар стал четвертым мероприятием подобного рода, проводимым программой БОМКА Центральной Азии, после аналогичных семинаров, проведенных в этом году в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

На семинаре сотрудников центральных управлений пограничной, миграционной и таможенной служб и пограничных пунктов, ответственных за процедуры в пунктах пропуска, ознакомили с различными моделями и формами координации работы, на основе передового опыта Европейского Союза. Участникам были предоставлены рекомендации по применению наиболее оптимальных методов контроля при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу. Также экспертами были предложены решения по адаптации технологических схем организации пропуска на автодорожных пунктах пропуска и планы взаимодействия при осуществлении досмотровых операций, позволяющие повысить эффективность пограничного и таможенного контроля.

По итогам трехдневного семинара участники разработали рекомендации по внедрению принципов делегирования функций между пограничной, миграционной и таможенной службами. Предлагаемые действия включают правовое и практическое сотрудничество, управление человеческими ресурсами и адаптацию инфраструктуры, что содействует оптимизации процедур контроля и ускорению потока людей, транспортных средств и товаров через границу.

Семинар проведен ведущими специалистами по планированию процедур контроля в пограничных и таможенных органах Латвии. ///БОМКА, 28 июля