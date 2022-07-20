В Кыргызстане состоялось Совещание министров иностранных дел государств Центральной Азии

20 июля в городе Чолпон-Ата состоялось Совещание министров иностранных дел государств Центральной Азии под председательством Министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева.

В Совещании приняли участие Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, Министр иностранных дел Таджикистана Сирожиддин Мухриддин, и.о. Министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Шадурды Мередов.

Участники Совещания обсудили ход подготовки к предстоящей Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии 21 июля 2022 года в г. Чолпон-Ата, одобрили повестку дня и проекты итоговых документов саммита.

Было подчеркнуто, что формат Консультативных встреч глав государств Центральной Азии состоялся как значимая пятисторонняя площадка по обмену мнениями по всем вопросам регионального взаимодействия. Стороны отметили важность сохранения регулярности контактов в данном формате и необходимость его дальнейшего совершенствования.

Участники Совещания были едины во мнении о необходимости дальнейшего совершенствования пятистороннего формата взаимодействия, в том числе в форматах «Центральная Азия+».

В ходе Совещания Стороны отметили плодотворное сотрудничество государств Центральной Азии в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС и других международных организаций, взаимную поддержку в рамках указанных площадок и выразили намерение продолжать тесное взаимодействие в многосторонних форматах.

Кроме того, участники Совещания обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.///nCa, 20 июля 2022 г.