Главы МИД стран Центральной Азии встретятся в Кыргызстане

20 июля в Чолпон-Ата, Кыргызстан, состоится заседание министров иностранных дел государств Центральной Азии под председательством министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева.

Как сообщает МИД Кыргызстана, в мероприятии планируется участие министров иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, Таджикистана Сирожиддина Мухриддина, Туркменистана Рашида Мередова и и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудят ход подготовки к запланированной на 21 июля 2022 года четвертой Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии в г. Чолпон-Ата, а также рассмотрят ее повестку дня и проекты итоговых документов саммита. ///nCa, 19 июля 2022 г.