Ашхабадская выставка японского кулинарного искусства рассказывает об истории появления суши

Тамир Шакиров, фото – Анастасия Жирнова

8 июля 2022 года в Государственном музее изобразительных искусств в Ашхабаде состоялось открытие выставки «Я люблю суши», организованная Посольством Японии в Туркменистане и Японским Фондом при содействии Министерства Культуры Туркменистана.

Выставка будет проходить в разных странах мира в течение десяти лет и Туркменистан стал первой страной, принявшей это мероприятие.

Экспозиция началась с выступления Посла Японии Ямамото Хироюки. В своём выступлении он отметил: «Японская кухня — одна из традиционных японских культур, которую любят во всем мире, и в 2013 году она была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Суши – типичное блюдо японской кухни, которое за последние полвека быстро распространилось и полюбилось в странах всего мира. В Туркменистане за последние несколько лет увеличилось количество ресторанов и кафе, где подают суши, и я уверен, что у вас была возможность попробовать их».

Гостей также поприветствовал министр культуры Туркменистана Атагельды Шамурадов.

На выставочной площадке установлены столы с «декоративными роллами», а также стенды, изображающие историю возникновения суши. Всего на выставке представлено более 150 видов суши.

В ходе первого дня выставки здесь состоялся мастер-класс по приготовлению суши-роллов.

Показ состоит из трех тематических разделов: «Знакомство с суши», «Суши в период Эдо», «Культура суши сегодня».

Знакомство с суши

Сегодня почти все считают суши представителем японской кухни, но на самом деле они возникли в другом месте. Некоторые ученые указывают на происхождение суши на равнинах Юго-Восточной Азии или Южного Китая, но подробности неизвестны. Мы знаем, что суши упоминаются в старейшем документе, составленном в Японии в 8-м веке, и мы можем быть уверены, что суши попали в Японию по морю из Китая более тысячи лет назад.

Суши в период Эдо

Суши претерпели серьезные изменения во время длительного периода Эдо в Японии (1603-1867). Самым большим изменением стал отказ от длительного процесса созревания, поскольку люди использовали уксус для придания кислого вкуса, который когда-то получался в результате ферментации. Появилось множество различных видов суши, в том числе, Эдомаэ нигири-дзуси.

Суши сегодня

В современной Японии суши, несомненно, являются повседневной едой. Такого статуса они достигли отчасти потому, что суши на вынос продаются в супермаркетах и других магазинах, а также в значительной степени благодаря популярности ресторанов кайтэн суши (суши с конвейерной лентой). Эти заведения специализируются в основном на нигири-дзуси. Они поддерживают низкие цены, но при этом стремятся повысить качество блюда.

Первый суши-ресторан кайтэн был открыт в Осака в конце 1950-х годов.

***

Стало доброй традицией проведение Посольством Японии в Туркменистане мероприятий, которые расширяют знания о культуре и искусстве страны Восходящего солнца. Как сообщил Посол Японии, летом в Туркменистане начнется показ многосерийного телевизионного сериала «Гочисосан» (в переводе с японского «Спасибо за угощение»). А осенью планируется провести масштабное мероприятие по знакомству с японской культурой «Мацури-30».

Несколько фотографий с места событий:

///nCa, 10 июля 2022 г.