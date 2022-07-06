Транспортная инфраструктура Туркменистана интегрируется в МТК «Север – Юг»

Российская компания «РЖД Логистика» приступила к перевозкам полносоставных контейнерных поездов из России в Индию по восточной ветке сухопутного коридора «Север – Юг» с использованием транспортной инфраструктуры России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Индии, сообщается в пресс-релизе компании.

Первый контейнерный поезд отправился с подмосковной станции Чехов в конечный пункт назначения Нава-Шева, второй по величине контейнерный морской порт в Индии на побережье Аравийского моря.

Ориентировочное транзитное время составляет 35-37 дней, а протяженность маршрута превышает 8000 км. Ключевым драйвером реализации данного проекта является сбалансированная тарифная политика всех участников маршрута.

Правовой базис транспортного коридора «Север-Юг» был заложен в 2000 году с подписанием межправительственного соглашения между РФ, Ираном и Индией.

Задача коридора – сокращение срока доставки грузов из Индии в Россию. МТК объединяет три направления: Кавказ – Персидский залив (Западный маршрут); Центральная Азия – Персидский залив (Восточный маршрут); Каспийское море – Исламская Республика Иран – Персидский залив (Центральный маршрут).

Перевозка широкой номенклатуры грузов по всем трем веткам МТК должна способствовать не только дальнейшему расширению торговых отношений, но и развитию инфраструктуры в целом: созданию новых погранпереходов, терминалов консолидации грузов, более тесному взаимодействию таможенных, фитосанитарных и других контролирующих организаций.

По данным холдинга «РЖД», в 2022 году объем перевозок по коридору вырос на 26% по сравнению с прошлым годом.

«МТК обладает значительным потенциалом как в части грузовой базы: продукция АПК, древесина, промышленные материалы, сырье, минеральные и химические удобрения, так и в части развития транспортных маршрутов для товарооборота с новыми и перспективными рынками сбыта не только в Индии, странах Персидского залива, но и в Африке. Мы запустили тестовую перевозку по восточной ветке транспортного коридора, готовы выходить на регулярный режим и активно участвовать в дальнейшем развитии этого маршрута», – отмечает генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев.

В июне этого года «РЖД Логистика» и «Транспортно-логистический центр Туркменистана» подписали Меморандум о сотрудничестве в международных и транзитных грузоперевозках

В соответствии с документом, стороны обязались проводить совместную работу по запуску регулярных контейнерных поездов по МТК «Север – ЮГ» транзитом через территории Казахстана и Туркменистана, обеспечивающих минимальный срок доставки.

В частности, «РЖД Логистика» и «Транспортно-логистический центр Туркменистана» договорились осуществлять обмен опытом с целью увеличения экспортно-импортных перевозок, а также в наращивании транзитных потенциалов стран, обмениваться информацией по вопросам сотрудничества в области международных мультимодальных перевозок, оказывать взаимную аналитическую и консультационную помощь и содействие в поиске бизнес-партнеров.///nCa, 5 июля 2022