Страны Центральной Азии и стратегические партнеры поддержали действия Узбекистана по урегулированию ситуации в Каракалпакстане

Отчет nCa

Туркменистан, Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан выразили поддержку Узбекистану в связи с недавними волнениями в Каракалпакстане, республике, входящей в состав Узбекистана.

МИД Туркменистана распространил во вторник, 5 июля, сообщение для СМИ, в котором говорится следующее:

«Министерство иностранных дел Туркменистана выражает озабоченность в связи со сведениями о событиях, произошедших за последние дни в Республике Каракалпакстан Республики Узбекистан.

Туркменская сторона поддерживает своевременные и решительные действия руководства Узбекистана по защите конституционного строя и правопорядка в стране, безопасности и спокойствия жителей.

Уверены, что многовековая народная мудрость, опыт и дальновидность позволят преодолеть возникшие трудности и обеспечить поступательное и стабильное развитие Республики Узбекистан, устойчивость государственных и общественных институтов.

Туркменистан как близкий сосед Узбекистана, связанный с этой страной узами братства, дружбы и тесного сотрудничества, выражает готовность оказать ей необходимую поддержку и содействие».

Казахстан поддержал решение высшего руководства Узбекистана по стабилизации ситуации в Республике Каракалпакстан. «Уверены, что в братском Узбекистане в преддверии важнейшего политического события – референдума по поправкам в Конституцию – воцарятся мир и спокойствие», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Во время телефонного разговора с Президентом Шавкатом Мирзиёевым, Президент Таджикистана выразил поддержку предпринятым властями Узбекистана усилиям по обеспечению стабильности и устойчивого развития Каракалпакстана.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в телефонной беседе с узбекским коллегой также подчеркнул, что благодаря своевременным, решительным и скоординированным действиям удалось не допустить дальнейшей эскалацию ситуации. Он выразил уверенность в том, что итоги конституционных реформ в Узбекистане заложат прочную основу для обеспечения стабильности и будут служить надежным гарантом реализации долгосрочных стратегий страны.

Надежды на сохранение стабильности в Узбекистане озвучили в своих заявлениях министерства иностранных дел Китая, России, Турции – страны, являющиеся стратегическими партнерами Узбекистана и центральноазиатского региона.

«Как дружественный сосед Узбекистана и всеобъемлющий стратегический партнер, Китай поддерживает правительство Узбекистана в поддержании национальной стабильности и верит, что под руководством президента Шавката Мирзиеева Узбекистан сохранит спокойствие и единство», – заявил МИД КНР.

Выступая за решение любых вопросов «в рамках правового поля, а не через уличные беспорядки», Россия поприветствовала предпринимаемые руководством Узбекистана меры и выразила уверенность в том, что они будут способствовать полной нормализации обстановки в Каракалпакстане.

Турция придает большое значение стабильности и процветанию братского и дружественного Узбекистана. Анкара «выразила твердую веру в то, что правительство и народ Узбекистана преодолеют эту ситуацию, руководствуясь здравым смыслом, мирным и спокойным образом».

О событиях в Республике Каракалпакстан

1 и 2 июля столицу Каракалпакстана город Нукус потрясли протестные выступления и беспорядки. Был нанесен значительный урон городской инфраструктуре, предприняты попытки захвата зданий Главного управления внутренних дел города Нукуса и управления Национальной гвардии. В качестве причины митингующими было обозначено несогласие с конституционными реформами.

Между тем, вспышке «народного гнева» предшествовала массированная информационная атака в недружественных региону Центральной Азии СМИ, активно раскручивавших радикальный нарратив о лишении Каракалпакстана автономии и ущемлении прав каркалпакского народа согласно новым конституционным поправкам, предлагаемым Ташкентом. Раскручиванию этой темы было посвящено свыше пятидесяти схожих по смыслу и повестке «аналитических оценок» и «экспертных мнений».

2 июля Парламент, Совет Министров, МВД Каракалпакстана выступили с совместным заявлением, в котором выражена обеспокоенность «попытками отдельных нездоровых внешних сил из зарубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане, в том числе путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий».

Полный текст заявления здесь: https://joqargikenes.uz/ru/11171.html

Президент Мирзиёев дважды посетил Нукус. Глава государства предложил оставить без изменения статьи Конституции (статьи 70-75), касающиеся правового статуса Каракалпакстана. Также в республике объявлено чрезвычайное положение с 3 июля до 2 августа 2022 года.

Всенародное обсуждение законопроекта о внесении изменений в конституцию продлено до 15 июля. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи Основного закона.

С текстом проекта Конституционного закона О внесении изменений и дополнений в Конституцию можно ознакомиться здесь: https://meningkonstitutsiyam.uz

///nCa, 5 июля 2022 г.