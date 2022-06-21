Глава МИД Туркменистана обсудил со своим иранским коллегой предстоящий Каспийский саммит

Предстоящий саммит прикаспийских государств в Ашхабаде и реализация двусторонних договоренностей обсуждались в ходе телефонных переговоров министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова со своим иранским коллегой Амиром Абдуллахяном.

Упоминая недавнюю встречу двух президентов в Тегеране, министр иностранных дел Ирана назвал этот визит поворотным моментом в отношениях между двумя странами, который окажет большое влияние на развитие дружественных отношений между двумя соседями.

Он также заявил о готовности своей страны к реализации двусторонних соглашений.

Рашид Мередов отметил, что недавние переговоры на высшем уровне стали началом новой главы в отношениях между двумя государствами.

Он также заявил о готовности министров, руководителей организаций и частного сектора Туркменистана встретиться с иранскими коллегами для реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов.

Мередов официально подтвердил приглашение в адрес президента Ирана к участию в Саммите прикаспийских стран. ///nCa, 20 июня 2022 года